Colpo di scena Milan, bye bye Fonseca: spunta un altro allenatore

Colpo di scena Milan: la scelta di Fonseca, nonostante il tecnico sia già a lavoro da un pezzo tiene ancora banco. Ecco la situazione

Dopo aver dato il benservito a Stefano Pioli, il Milan ha deciso di affidare la panchina a Paulo Fonseca. Ha fatto discretamente in Italia l’allenatore portoghese quando si è seduto sulla panchina della Roma, ma è stato un nome, ed è un nome, che non scalda del tutto il cuore dei tifosi rossoneri.

Tant’è che, nonostante la campagna abbonamenti fino al momento ha regalato numeri importanti, resiste ancora un certo scetticismi – così come riportato da milannews.it – nei confronti della scelta dell’allenatore. Insomma, non tutti sono proprio così convinti di quello che la società ha fatto e, intervistato dal sito citato prima, il giornalista Gianfranco Teotino ha fatto un quadro della situazione. Ve lo anticipiamo, anche lui non sembra essere convinto di questa scelta e prevedeva per il Milan un profilo diverso. Andiamo a leggere insieme, quindi, quello che ha detto.

Colpo di scena Milan, le parole di Teotino

“Lo scetticismo nasce dalla scelta dell’allenatore. Avessero scelto un nome che muoveva più passione ed entusiasmo anche il mercato che la società sta conducendo sarebbe visto con altri occhi. Il Napoli ha riacceso l’entusiasmo con Conte, ma c’era anche la possibilità di scegliere un tecnico di prospettiva come De Zerbi. Invece hanno puntato su Fonseca e fatico a capirlo, perché è un allenatore sì collaudato ma che non credo possa fare di più di quel che ha fatto finora”.

In poche parole Teotino pensa che Fonseca non possa portare nulla di nuovo ai rossoneri e soprattutto non pensa possa avere quel qualcosa in più che, forse, con una scelta diversa alla guida tecnica, ci sarebbe potuta essere in casa rossonera. Ovviamente, come sappiamo tutti e com’è giusto che sia, alla fine solamente il campo dirà la verità assoluta sulla questione e non ci possono essere dubbi su questo. Quindi c’è solamente da attendere l’inizio della stagione per capire se la dirigenza ha fatto la scelta giusta. Di certo è che non si parte come in una luna di miele.