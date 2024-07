I pronostici di mercoledì 31 luglio: Champions League e Conference League

I pronostici di mercoledì 31 luglio, si chiude il ritorno del secondo turno di qualificazione di Champions League, c’è pure la Conference.

La nuovissima edizione della Champions League si avvicina, e il sogno per numerosi club è già iniziato. Partecipare al format rivoluzionato sarebbe un bel traguardo per le squadre impegnate in questi turni preliminari. Alcune possono già pensare al prossimo turno, avendo sbrigato la pratica già all’andata.

Ad esempio il Bodo Glimt, noto al pubblico italiano per le recenti sfide con la Roma in Conference League, ha vinto 4-0 all’andata contro i lettoni del Riga. In trasferta in campo europeo i norvegesi hanno un rendimento ben diverso da quello interno, e visto il vantaggio notevole potrebbero prendere sotto gamba la sfida.

I pronostici sulle altre partite

La Dinamo Kiev si è imposta 6-2 e così la trasferta col Partizan sarà una formalità, anche se la squadra di Belgrado proverà a metterci l’orgoglio per almeno sognare la rimonta. Over possibile così come in Jagiellonia-FK Panevezys mentre promettono almeno un gol per squadra Dinamo Minsk-Ludogorets Razgrad e Borac Banja Luka-PAOK.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Austria Vienna vincente e almeno tre gol complessivi in Austria Vienna-Ilves, Conference League, ore 19:00

Vincenti

Austria Vienna (in Austria Vienna-Ilves, Conference League, ore 19:00)

(in Austria Vienna-Ilves, Conference League, ore 19:00) Partizan Belgrado o pareggio (in Partizan Belgrado-Dinamo Kiev, Champions League, ore 20:00)

(in Partizan Belgrado-Dinamo Kiev, Champions League, ore 20:00) Giappone (in Giappone-Nigeria, Olimpiadi femminili, ore 17:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Midtjylland-UE Santa Coloma , Champions League, ore 19:15

, Champions League, ore 19:15 Partizan Belgrado-Dinamo Kiev , Champions League, ore 20:00

, Champions League, ore 20:00 Jagiellonia-FK Panevezys, Champions League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Rigas Futbola Skola-BODOE/GLIMT, Champions League, ore 19:00

Champions League, ore 19:00 Dinamo Minsk-Ludogorets Razgrad, Champions League, ore 20:45

Champions League, ore 20:45 FK Borac Banja Luka-PAOK, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (scelta del Veggente + vincenti): 14.15 GOLDBET ; 15.10 SNAI; 14.15 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Maccabi Tel Aviv-FCSB, Champions League, ore 20:00