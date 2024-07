Champions League: i pronostici sulle partite di mercoledì 31 luglio

Champions League, si chiude il ritorno del secondo turno: in campo tra le altre Ludogorets Razgrad e Partizan Belgrado.

La Champions League è ormai prossima a un cambiamento epocale. La rivoluzione più grande dell’edizione 2024/2025 riguarderà la fase a gironi, che diventerà una fase campionato che coinvolgerà 36 squadre. Ogni club affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto classificate avranno accesso direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta le cui vincitrici accederanno agli ottavi di finale.

Oggi si completa il quadro delle partite di ritorno del secondo turno, con alcune sfide già segnate dal risultato dell’andata.

Ad esempio il Bodo Glimt ha vinto 4-0 all’andata contro i lettoni del Riga. In trasferta in campo europeo i norvegesi hanno un rendimento ben diverso da quello interno, e visto il vantaggio notevole potrebbero prendere sotto gamba la sfida.

Le previsioni sulle altre partite

La Dinamo Kiev si è imposta 6-2 e così la trasferta col Partizan sarà una formalità, anche se la squadra di Belgrado proverà a metterci l’orgoglio per almeno sognare la rimonta. Over possibile così come in Jagiellonia-FK Panevezys mentre promettono almeno un gol per squadra Dinamo Minsk-Ludogorets Razgrad e Borac Banja Luka-PAOK.

La partita più equilibrata potrebbe essere Maccabi Tel Aviv – FCSB: dopo il pareggio per 1-1 dell’andata non sorprenderebbe un finale ai supplementari se non addirittura ai calci di rigore.

Champions League, possibili vincenti

Jagiellonia (in Jagiellonia-FK Panevezys, ore 20:30)

Rigas Futbola Skola o pareggio (in Rigas Futbola Skola-BODOE/GLIMT, ore 19:00)

Partizan Belgrado o pareggio (in Partizan Belgrado-Dynamo Kyiv, ore 20:00)

Champions League, le partite da almeno tre gol complessivi

Midtjylland-UE Santa Coloma, ore 19:15

Partizan Belgrado-Dynamo Kyiv, ore 20:00

Jagiellonia-FK Panevezys, ore 19:00

Champions League, le partite da almeno un gol per squadra

Rigas Futbola Skola-BODOE/GLIMT, ore 19:00

Dinamo Minsk-Ludogorets Razgrad, ore 20:45

Borac Banja Luka-PAOK, ore 21:00

