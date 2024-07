Sinner finalmente può sorridere: battuti tutti

Sinner, finalmente un sorriso: arriva una conferma sul numero uno al mondo e Jannik forse si toglie un po’ di sassolini dalle scarpe

Chissà a cosa sta pensando Jannik Sinner in questi giorni per lui infuocati. Critiche da una parte e dall’altra per la sua mancata partecipazione alle Olimpiadi per una tonsillite. E sono molti quelli che ne hanno dette, anche di belle pesanti, nei confronti del tennista azzurro: ci si aspettava un comportamento diverso visto che parliamo di un torno che si gioca ogni 4 anni. Ma ognuno si sente libero di fare quello che vuole, si deve sentire libero di prendere le migliori decisioni per la propria carriera. Quindi Sinner ha fatto bene.

Certo, non è facile attraversare dei momenti del genere. E leggere continui attacchi sul proprio conto. Però Sinner, almeno un sorriso per oggi se lo può fare venire. Infatti è stata pubblicata la classifica Atp e Jannik è ben saldo al primo posto.

Sinner, in testa da 8 settimane

E sono così 8 settimane con un italiano davanti a tutti nella classifica mondiale. Una cosa che come sappiamo non era mai successa prima, una cosa che rivoluzione il modo di vedere, dalle nostre parti, questo sport. Se prima ci emozionavamo a commentare Federer, Djokovic e Nadal, adesso lo facciamo per uno dei nostri, ed è sicuramente una bella sensazione.

Resta sempre a un migliaio di punti l’accoppiata Novak Djokovic-Carlos Alcaraz, una situazione che almeno fino a Montreal non si modificherà, visto che le Olimpiadi, com’è noto, non assegnano punti. Una soddisfazione, anche bella importante, per il nostro azzurro. E adesso siamo tutti in attesa di capire come affronterà la seconda parte di questa stagione, con gli Us Open che si avvicinano e che immaginiamo possano essere il vero obiettivo di Jannik. Sotto, infine, potrete vedere le top 10 della classifica.

RANKING ATP TOP-10

1. Jannik Sinner 9570

2. Novak Djokovic 8460

3. Carlos Alcaraz 8130

4. Alexander Zverev 6845

5. Daniil Medvedev 6525

6. Alex de Minaur 4185

7. Hubert Hurkacz 4105

8. Andrey Rublev 3885 (+1)

9. Casper Ruud 3880 (-1)

10. Grigor Dimitrov 3770