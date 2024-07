60 milioni e lascia la Juve: cessione pesantissima

Calciomercato Juventus, un’offerta da 60 milioni di euro metterebbe in crisi Giuntoli. La cessione potrebbe essere pesantissima

La Juventus è stata forse quella che in questa prima fase di calciomercato si è mossa meglio di tutte le altre. Ha preso quattro giocatori, sta per chiudere per Todibo e ha fatto una prima offerta per Koopmeiners. Insomma, fino al momento Cristiano Giuntoli è stato scatenato.

Ha fatto anche delle cessioni, ovviamente. Non solo per abbassare il prezzo di Douglas Luiz, ma anche per finanziare tutto il resto. Sono andati via Soulé e Huijsen, il primo destinazione Roma il secondo in Premier League, al Bournemouth, e di addii ce ne potrebbero essere anche altri nel corso dei prossimi giorni. Secondo le informazioni che in questo momento arrivano dall’Inghilterra infatti, precisamente da Football Insider, ci sarebbe un club del massimo campionato inglese che potrebbe tentare l’assalto ad uno dei migliori elementi della squadra di Thiago Motta. Davanti ad un’offerta di 60 milioni di euro, infatti, sarebbe davvero difficile dire di no.

Calciomercato Juventus, Liverpool su Bremer

Il nome è quello di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, atteso la prossima settimana in ritiro, sarebbe entrato nel mirino dei Reds che ancora non hanno fatto nessun acquisto sul mercato. Da quelle parti sanno che non sarà facile convincere la Juventus, e sanno inoltre che serve davvero un’offerta irrinunciabile per riuscire nel colpaccio. E questa potrebbe essere, a quanto pare, attorno ai 60 milioni di euro. Anzi, sono proprio convinti di questo: con la somma in questione l’innesto sarebbe quasi certo.

Difficile, come detto, pensare di dire no a questa montagna di soldi. Che sarebbe utili per Giuntoli per andare a prendere tutti gli altri obiettivi prefissati sul mercato. Ma è abbastanza difficile, dall’altro lato, riuscire a pensare che la Juventus si possa liberare di quello che senza dubbio è stato uno dei migliori difensore non solo della squadra ma di tutta la Serie A. Ma davanti ai soldi ci sarebbe davvero poco da fare.