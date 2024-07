I pronostici di domenica 28 luglio: Superligaen, Eliteserien e Brasileirao

I pronostici di domenica 28 luglio, in campo il campionato brasiliano ma si gioca anche in Norvegia, Svizzera e Danimarca.

In attesa della ripartenza dei principali campionati d’Europa, dalla Serie A alla Premier League, passando per Bundesliga, Liga e Ligue 1, in questa ultima domenica di luglio ci si deve accontentare di tornei minori: in campo tra gli altri Superligaen, Eliteserien e Brasileirao, si gioca anche in Svizzera e in altri paesi in giro per l’Europa e per il mondo.

In Brasile il Bragantino dovrebbe evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi contro la Fluminense, in ripresa dopo un avvio di stagione disastroso. Rimasto imbattuta nelle ultime tre partite in cui ha totalizzato sette punti, il rendimento in trasferta resta comunque deficitario e per questo motivo è difficile immaginare il colpaccio esterno. Vittoria interna alla portata – restando sempre in Brasile – per il Flamengo contro l’Atletico Goianense.

I pronostici sulle altre partite

L’Eliteserien, il campionato norvegese, regala in media un alto numero di gol: in questa domenica le principali candidate all’over sono Lillestrom-Sarpsborg 08, Sandefjord-FK Haugesund e Viking-Molde.

Vittoria interna altamente probabile – spostandoci in Danimarca – nella sfida tra Copenaghen e Aarhus. Attesi almeno tre gol complessivi in Svezia nella sfida tra Hacken e Västeras.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bragantino vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Bragantino-Athletico Paranaense, Brasileirao, ore 23:30

Vincenti

Copenaghen (in Copenaghen-Aarhus, Superligaen, ore 18:00)

(in Copenaghen-Aarhus, Superligaen, ore 18:00) Flamengo (in Flamengo-Atletico Goianense, Brasileirao, ore 21:00)

(in Flamengo-Atletico Goianense, Brasileirao, ore 21:00) Atletico Mineiro (in Atletico Mineiro-Corinthians SP, Brasileirao, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lillestrom-Sarpsborg , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Viking FK-Molde , Eliteserien, ore 19:15

, Eliteserien, ore 19:15 Hacken-Västeras SK, Allsvenskan, ore 16:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sandefjord-FK Haugesund , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Norrköping-Kalmar FF , Allsvenskan, ore 15:30

, Allsvenskan, ore 15:30 Aalborg-Silkeborg, Superligaen, ore 16:00

Il “clamoroso”

• Copenaghen vincente e almeno un gol per squadra in Copenaghen-Aarhus, Superligaen, ore 18:00