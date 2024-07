Scommesse, il vantaggio della modalità “plus” per marcatori, tiri e ammoniti: tutto quello che uno scommettitore non può ignorare.

Il panorama delle scommesse sportive è in costante evoluzione e gli appassionati del settore vanno sempre a caccia di nuove modalità per rendere le loro puntate più emozionanti e, qualora possibile, più remunerative.

Chi pensa alle scommesse sportive come un modo per fare soldi facili sbaglia il concetto di partenza. Alla base di tutto deve esserci innanzitutto il divertimento, l’adrenalina, la voglia di mettere in gioco anche le proprie competenze, nel rispetto del proprio budget economico.

Poi naturalmente con i tanti strumenti ora a disposizione degli scommettitori, le possibilità di fare cassa e togliersi ogni tanto qualche sfizio sono senza dubbio aumentate, così come più variopinto è lo spettro di giocate possibili.

Gli amanti delle giocate su marcatori, ammoniti, tiri totali e tiri in porta hanno per esempio a disposizione da qualche tempo delle nuove giocate che permettono quanto meno di trascinare fino al 90′ se non ai supplementari, quando previsti, le proprie giocate.

In cosa consistono le modalità plus: un vantaggio non di poco conto

Nei tiri totali vengono conteggiate tutte le conclusioni verso la porta (colpi di testa inclusi), mentre il tiro in porta è vincente solo quando c’è la parata del portiere avversario o il salvataggio di un difensore nei pressi della linea di porta e non contano pali o traverse.

Su alcuni bookmaker esistono però delle modalità speciali (PLUS, DUO, TANDEM e così via) in cui vengono conteggiati come tiri in porta anche i pali e le traverse nonché i tiri messi a segno da un eventuale sostituto del calciatore pronosticato. Una tipologia avvincente che permette di mantenere la scommessa sempre in corso fino alla fine della partita, eventuali tempi supplementari inclusi.

Una tipologia di scommessa senza dubbio conveniente, perché salva lo scommettitore da imprevisti che sono sempre dietro l’angolo. Ad esempio se si decide di puntare sul gol segnato dall’attaccante centrale del Manchester United, la scommesse diventa subito perdente se questo esce per infortunio dopo pochi minuti. Con la modalità plus, duo o tandem, vale invece anche il gol dell’eventuale sostituto, un vantaggio di non poco conto perché la quota proposta dai bookmaker è sì più bassa, ma non di tanto.

Anche con gli ammoniti è una modalità conveniente: se si sceglie un terzino in marcatura su un attaccante esterno abile nel dribbling, ma viene sostituito per scelta tecnica alla fine del primo tempo, si avrà la possibilità di vincere anche con il suo sostituto.