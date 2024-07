Parigi 2024, l’oro nel tennis femminile è già assegnato: i pronostici

Parigi 2024, chi succederà alla svizzera Bencic nell’albo d’oro? I bookmaker sembrano non avere alcun dubbio a riguardo.

C’è chi lo definisce il quinto Slam del 2024. Forse perché va in scena nei medesimi impianti del Roland Garros e ai protagonisti sembrerà di rigiocare, a distanza di pochi mesi, il Major parigino. Fatto sta che ci sono grandi aspettative per i due tornei di tennis – maschile e femminile – delle Olimpiadi che stanno per prendere il via.

Dopo 32 anni – l’ultima volta fu a Barcellona ’92 – oro, argento e bronzo saranno assegnati sulla terra rossa: a Parigi, a onor del vero, avrebbe fatto uno strano effetto giocare sul cemento. Non stupisce, dunque, che la favoritissima per la medaglia più ambita, per quanto riguarda il singolare femminile, sia colei che da un paio d’anni sul mattone tritato non ha praticamente rivali: la numero uno al mondo Iga Swiatek. La tennista polacca sul rosso parigino non perde un match dal 2021 ed ha vinto tutte e tre le ultime edizioni del Roland Garros (4 in totale se comprendiamo anche il trionfo nel 2020). L’oro alle Olimpiadi 2024 suggellerebbe il suo dominio su questa superficie e sarebbe l’ennesimo titolo in bacheca per la nativa di Varsavia. I bookmaker di Lottomatica non hanno alcun dubbio, infatti, su chi sia la favorita. Una sua vittoria a Parigi è quotata a 1.55.

Parigi 2024: Swiatek strafavorita, bookie timidi sulla Paolini

E la nostra Jasmine Paolini, che nell’ultimo Roland Garros arrivò a sorpresa in finale per poi arrendersi in due set all’imbattibile polacca? I bookie, in questo caso, non credono in un’altra cavalcata della tennista lucchese, arrivata a giocare l’ultimo atto anche sull’erba di Wimbledon (persa contro la ceca Krejcikova).

Un eventuale oro della Paolini sarebbe pagato 21 volte la posta e prima di lei, oltre alla Swiatek, ci sono sono sei giocatrici. Subito dietro all’attuale numero uno al mondo troviamo la statunitense Coco Gauff (6.00), che nel 2022 contese il titolo proprio alla polacca sullo “Chatrier”. Staccata, a quota 10.00, la russa ma naturalizzata kazaka Elena Rybakina, eliminata a sorpresa in semifinale a Wimbledon dalla Krejcikova.

Secondo gli allibratori ha più o meno le stesse chance (12.00) Marketa Vondrousova, che a Parigi ha giocato la finale nel 2022: la ceca, tuttavia, non ha combinato granché dopo l’inaspettato successo ottenuto un anno fa a Wimbledon (nell’ultima edizione è stata eliminata al primo turno). Riflettori puntati anche sulla teenager Mirra Andreeva, che però non potrà gareggiare sotto la sua bandiera (Russia) per via delle sanzioni a Mosca. Una potenziale outsider – ma non troppo – potrebbe essere la giapponese Naomi Osaka, l’unica a dare fastidio alla Swiatek nell’ultimo Roland Garros: un suo successo è quotato a 16:00. Davanti alla Paolini c’è pure la cinese Zheng, particolarmente insidiosa sul rosso (19:00).