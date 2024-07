Parigi 2024, il singolare maschile è come uno Slam: Sinner non è in pole position

Parigi 2024, per la prima volta dopo 32 anni il tennis alle Olimpiadi si giocherà sulla terra rossa: ecco le quote antepost.

Si ritorna a Parigi, a distanza di quasi due mesi dall’epilogo del Roland Garros. Si ritorna nella capitale francese perché è la città che ospita la trentatreesima edizione dei Giochi Olimpici estivi. E, per quanto riguarda il tennis, le partite si disputeranno negli stessi impianti del secondo Slam della stagione, quello che si gioca sulla terra rossa. Stavolta, dunque, niente cemento: assisteremo, in sostanza, ad un “mini Roland Garros” (l’ultima volta che l’oro venne assegnato su questa superficie fu a Barcellona 1992).

La grande novità, nel singolare maschile, è che la finale si giocherà al meglio dei cinque set, come avviene in un torneo Major. Solo l’ultimo atto, però: nel resto degli incontri, compresa la cosiddetta “finalina” per il bronzo, basterà vincere tre set per avanzare al turno successivo.

I più forti del circuito ci sono praticamente tutti, compreso il campione olimpico in carica, Alexander Zverev. A Tokyo, tre anni fa, il tennista tedesco impedì a Novak Djokovic di vincere quell’oro che insegue da tanti, troppi anni: fermò il serbo in semifinale e poi nella finalissima liquidò in due set il russo Karen Khachanov con un comodo 6-3 6-1. Zverev sarà una potenziale mina vagante anche a Parigi, visto che a giugno ha sfiorato il suo primo Slam al Roland Garros arrendendosi in finale a Carlos Alcaraz dopo cinque set molto combattuti.

Parigi 2024, il favorito per l’oro è Alcaraz

Secondo i bookmaker di Snai, la bis di Zverev alle Olimpiadi è quotato a 6.00. È pagato 5 volte la posta invece un successo di Djokovic: il nativo di Belgrado durante l’ultimo Roland Garros fu costretto a fermarsi per via di un infortunio al menisco, che rese necessaria anche un’operazione.

Quello di Djokovic però è stato un recupero lampo. E, nonostante lo stop forzato di tre settimane, il campione serbo ha raggiunto la finale a Wimbledon, dove è stato spazzato via da Alcaraz.

Lo spagnolo è il grande favorito anche per la medaglia d’oro a Parigi (2.25). Nei tornei importanti raramente tradisce e sull’erba di Church Road ha dimostrato di essere in splendida forma, mettendo in bacheca il suo quarto Slam. Più alta invece (3.50) la quota relativa ad una vittoria di Jannik Sinner (che giocherà anche il doppio in coppia con Lorenzo Musetti). L’azzurro, sebbene mantenga il primo posto nel ranking Atp, è un gradino sotto rispetto al suo rivale, con cui ha perso l’ultima volta proprio al Roland Garros in semifinale. Ma la verità è che i Giochi, in tutti i sensi, sono aperti più che mai.

La vittoria di Alcaraz alle Olimpiadi di Parigi è quotata a 2.50 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai. La vittoria di Sinner è quotata invece a 3.00 su Goldbet e Lottomatica e a 3.50 su Snai.

