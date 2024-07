I pronostici di mercoledì 24 luglio: Champions League, Conference League, Olimpiadi

I pronostici di mercoledì 24 luglio, in campo Champions e Conference League, inizia anche il tornei di calcio delle Olimpiadi.

L’inizio dei principali campionati d’Europa è ancora lontano, ma in questo periodo le partite di calcio non mancano. La fase di qualificazione ai nuovi format di Champions League, Europa League e Conference League è entrata nel vivo e da oggi ci sarà pure il torneo di calcio delle Olimpiadi con le otto partite della prima giornata della fase a gironi.

La principale candidata alla medaglia d’oro è la Francia padrona di casa, che non dovrebbe avere problemi contro gli Stati Uniti. Vittorie alla portata anche per Spagna e Ucraina, mentre promette gol la sfida tra Argentina e Marocco.

I pronostici sulle altre partite

In Champions League attese le vittorie di Ludogorets e Paok, con i greci che dovrebbero affermarsi di goleada contro il Borac Banja Luka. Promette invece almeno un gol per squadra la sfida tra Celje e Slovan Bratislava.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Francia vincente e almeno due gol complessivi in Francia-Stati Uniti, Olimpiadi, ore 21:00

Vincenti

Spagna (in Uzbekistan-Spagna, Olimpiadi, ore 15:00)

(in Uzbekistan-Spagna, Olimpiadi, ore 15:00) Egitto (in Egitto-Repubblica Dominicana, Olimpiadi, ore 17:00)

(in Egitto-Repubblica Dominicana, Olimpiadi, ore 17:00) Ucraina (in Iraq-Ucraina, Olimpiadi, ore 19:00)

(in Iraq-Ucraina, Olimpiadi, ore 19:00) Ludogorets Razgrad (in Ludogorets Razgrad-Dinamo Minsk, Champions League, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Uzbekistan-Spagna , Champions League, ore 20:00

, Champions League, ore 20:00 Egitto-Repubblica Dominicana , Olimpiadi, ore 17:00

, Olimpiadi, ore 17:00 PAOK-FK Borac Banja Luka, Champions League, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Argentina-Marocco , Olimpiadi, ore 15:00

, Olimpiadi, ore 15:00 NK Celje-Slovan Bratislava, Champions League, ore 20:15

Il “clamoroso”

• Pareggio in Giappone-Paraguay, Olimpiadi, ore 19:00