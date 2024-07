Conference League: i pronostici sulle partite di mercoledì 24 luglio

Conference League, l’andata del secondo turno di qualificazione è spalmata su tre giorni: pronti a debuttare anche i greci dell’AEK Atene.

Procedono spediti anche i turni di qualificazione alla prossima Conference League, spalmati su tre giorni. Nel secondo ritornano i due percorsi: da una parte le piazzate (86 squadre), dall’altra i campioni nazionali (12 squadre). Di questi due grupponi fanno ovviamente parte anche quelle squadre che sono appena “retrocesse” dalla Champions League dopo aver avuto la peggio nel primo turno di qualificazione.

I nordmacedoni dello Striga Trim & Lum, ad esempio, che si sono ben comportati nella movimentata doppia sfida con gli slovacchi dello Slovan Bratislava: ribaltare il pronostico era oggettivamente complicato ma i balcanici nel match d’andata hanno costretto gli uomini di Vladimir Weiss ad una difficile rimonta (decisivi i due gol nel finale dell’ex centrocampista di Parma e Milan Kucka). Lo Struga è andato a segno anche nel ritorno (1-2), dimostrando di avere a disposizione non poche soluzioni offensive. Nel debutto in Conference League se la vedrà con gli armeni del Pyunik, pure loro eliminati dalla Champions League: i caucasici, al contrario, hanno fortemente deluso in fase di possesso palla, restando a secco nelle due partite con la Dinamo Minsk (0-0 e 0-1). Si profila una doppia sfida equilibrata contro lo Struga e non è da escludere che l’andata possa terminare in pareggio.

Promette grande equilibrio anche il match tra i lettoni del Riga e i polacchi dello Slask Wroclaw: per gli ospiti non sarà facile fare bottino pieno il Lettonia contro una squadra il cui campionato è in pieno corso di svolgimento e che soprattutto non perde da aprile. I georgiani della Dinamo Batumi, invece, dovrebbero dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Champions League con il Ludogorets centrando un successo rotondo contro i montenegrini del Decic. L’AEK Atene molto probabilmente vincerà di goleada sugli andorrani dell’Inter d’Escaldes mentre i lettoni dell’Auda dovrebbero uscire indenni dalla trasferta in Irlanda del Nord.

Conference League, possibili vincenti

Dinamo Batumi (in Dinamo Batumi-Decic, ore 19:00)

Auda o pareggio (in Cliftonville-Auda, ore 20:45)

La partita da almeno tre gol complessivi

AEK Atene-Inter Club d’Escaldes, ore 20:00

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Struga T&L-Pyunik, ore 17:00

Riga-Slask Wroclaw, ore 18:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” in Cliftoville-Auda è quotato a 1.27 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Struga T&L-Pyunik è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.