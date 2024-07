Tennis, Musetti a Umago per preparare Parigi: pronostici mercoledì 24 luglio

Tennis, il tennista carrarino dopo la semifinale di Wimbledon ha scelto di ripartire dalla Croazia per preparare le Olimpiadi: pronostici.

Lorenzo Musetti sarà uno dei protagonisti della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi, dove si cimenterà anche nel doppio insieme al numero uno al mondo, Jannik Sinner. Prima di partire per la Francia, tuttavia, il tennista di Carrara ha deciso di fare tappa al torneo di Umago, valido per la categoria 250, per arrivare pronto all’evento che sta per aprire i battenti nella capitale francese.

Musetti è reduce da una strepitosa stagione su erba, in cui è arrivato a giocare la finale al Queen’s – persa con l’americano Paul – e soprattutto la sua prima semifinale Slam a Wimbledon, dove ha dovuto alzare bandiera bianca contro Novak Djokovic. Rientrato tra i primi 20 al mondo, il toscano ritrova quella che è la sua superficie preferita, la terra rossa. A Umago Musetti è testa di serie numero 2 ed è per questo che ha saltato il primo turno: nel secondo se la vedrà con l’argentino Marco Trungelliti, che invece ha dovuto fare le qualificazioni per poter entrare nel tabellone principale. Nel primo match Trungelliti ha faticato per regolare il connazionale Andreozzi, piegato in tre set dopo 2 ore e due minuti. Con Musetti non ci sono precedenti ma è assai probabile che l’azzurro, superiore sotto tutti i punti di vista, abbia la meglio in due set.

Sonego rischia contro il francese Muller

In Croazia oggi tocca anche ad altri due italiani, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il giovane tannista romano ha impressionato all’esordio contro l’insidioso Navone, mentre il piemontese l’ha spuntata solo al tie break del terzo set contro l’ostinato croato Poljicak.

Cobolli sembra avere buone possibilità anche contro il veterano Dusan Lajovic, Sonego invece non partirà coi favori del pronostico contro il francese Alexandre Muller: il nativo di Torino nel terzo set del match con Poljicak ha dovuto fare i conti con dei forti crampi. Nel torneo croato vittoria alla portata anche per Francisco Cerundolo, che dovrebbe avere vita facile contro il padrone di casa Dodig, uno che il meglio lo dà nel doppio.

A Kitzbuhel, invece, l’argentino Etcheverry farà valere la maggiore adattabilità sulla terra rossa rispetto al tedesco Hanfmann, anche se quest’ultimo ha già sovvertito i pronostici nel primo turno contro lo spagnolo Munar. L’iberico Martinez è favorito sull’indiano Nagal, mentre si profila un match lungo tra due tennisti che stanno dimostrando di essere in grande spolvero come Hugo Gaston e Roberto Carballes Baena. Previsto equilibrio anche nella sfida tra il serbo Djere e il brasiliano Seyboth Wild, due specialisti del mattone tritato.

Per Matteo Berrettini, invece, c’è un altro turno ostico contro il cileno Alejandro Tabilo: il romano viene dalla vittoria per 7-6 7-6 con il russo Kotov: probabile almeno un tie break.

Tennis, i possibili vincenti

Etcheverry in Hanfmann-Etcheverry (Atp Kitzbuhel)

Martinez in Martinez-Nagal (Atp Kitzbuhel)

Cobolli in Cobolli-Lajovic (Atp Umago)

Muller in Sonego-Muller (Atp Umago)

I pronostici sui games

Djere-Seyboth Wild (Atp Kitzbuhel, over 21,5)

Gaston-Carballes Baena (Atp Kitzbuhel, over 21,5)

Cerundolo-Dodig (Atp Umago, under 21,5)

Trungelliti-Musetti (Atp Umago, under 22,5)

Comparazione quote

La vittoria di Cobolli è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e su Snai. Djere-Seyboth Wild over 21.5 games è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

