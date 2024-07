Per la Juve è tutto finito: accordo e addio

Per la Juve è tutto finito, i bianconeri stanno per dire addio ad un loro obiettivo di mercato: la trattativa si è quasi sbloccata.

Il cellulare di Cristiano Giuntoli, il direttore tecnico della Juventus, in questi giorni è rovente. Com’è giusto che sia in questo periodo dell’anno, visto che siamo in pieno calciomercato. Rispetto ad un’estate fa, quando arrivò dal Napoli dopo un lunghissimo tira e molla tra la Vecchia Signora e il presidente De Laurentiis, l’attuale responsabile dell’area sportiva bianconera è molto più attivo.

Mentre nella passata stagione il bilancio societario era ancora ingessato e dunque il margine di manovra del dirigente toscano praticamente nullo – si limitò ad effettuare un paio di acquisti – quest’anno bisogna gettare le basi per “ricostruire” la Juventus, reduce da un triennio tumultuoso, in cui le soddisfazioni sono state davvero poche. L’operato di Giuntoli, insomma, si potrà iniziare a valutare soltanto a partire da questo momento. La scelta di portare Thiago Motta a Torino e chiudere anzitempo il rapporto con Massimiliano Allegri è stata sua ed anche i colpi messi a segno finora portano tutti la sua firma. La campagna di rafforzamento, tuttavia, non è affatto terminata. Da qui a fine agosto arriveranno sicuramente altri giocatori e qualcun altro farà le valigie. Un addio certo è quello di Federico Chiesa, che dopo il naufragio della trattativa per il rinnovo sta solo aspettando di conoscere la prossima destinazione.

Per la Juve è tutto finito, il PSG è sempre più vicino a Sancho

Giuntoli è dunque sulle tracce di un sostituto, qualcuno che pur non possedendo le sue stesse caratteristiche andrà ad occupare quella zona di campo nello scacchiere di Motta. Tenendo conto anche del fatto che molto probabilmente la Signora saluterà anche Matias Soulé, vicino alla Roma.

Tra i nomi che stanno circolando in queste settimane ci sono quelli di Karim Adeyemi e di Jadon Sancho, due che nell’ultima stagione hanno vestito la stessa maglia, quella giallonera del Borussia Dortmund. L’inglese però è già tornato alla base (Manchester United), dal momento che in Germania era andato solo in prestito in seguito alla rottura con il tecnico dei Red Devils Erik ten Hag. Alla Juventus Sancho piace e pure tanto ma, secondo il portale francese FootMercato, sull’esterno d’attacco negli ultimi giorni è piombato il PSG di Luis Enrique, che lo ritiene una delle alternative a Kvicha Kvaratskhelia del Napoli, un’operazione non semplicissima da portare a termine. PSG e Manchester United sono peraltro già in contatto per il centrocampista Manuel Ugarte, che potrebbe fare il viaggio inverso rispetto a Sancho.