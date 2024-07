Europa League: i pronostici sulle partite di giovedì 25 luglio

Europa League, anche l’Ajax di Farioli è costretto a passare dai preliminari per arrivare alla fase a girone unico: pronostici.

Tra le squadre impegnate nel secondo turno preliminare di Europa League troviamo anche un club blasonato come l’Ajax, reduce da una delle peggiori stagioni degli ultimi anni. I Lancieri hanno cambiato ben tre allenatori e, dopo aver frequentato anche i bassifondi della classifica di Eredivisie, grazie ad una veemente rimonta nella seconda parte del campionato sono riusciti in qualche modo a limitare i danni, chiudendo al quinto posto e conquistando un pass per la seconda manifestazione continentale per ordine d’importanza.

Prima di arrivare alla fase a girone unico, tuttavia, il club di Amsterdam – da quest’anno guidato dall’allenatore italiano Francesco Farioli, capace di riportare in Europa il Nizza nell’ultima stagione – dovrà superare i preliminari. Il primo ostacolo sono i serbi del Vojvodina, che hanno appena debuttato in campionato con un successo ai danni del Tekstilac. Ipotizziamo una vittoria – probabilmente anche rotonda visto il gioco molto offensivo del tecnico toscano – da parte dei Lancieri, che dovrebbero segnare dai due ai quattro gol, ipotecando il passaggio del turno. Non commetteranno passi falsi neppure Trabzonspor e Panathinaikos, che molto probabilmente riusciranno ad avere la meglio sugli slovacchi del Ruzomberok e sui bulgari del Botev Plovdiv. Vittoria alla portata anche per i norvegesi del Molde, che nelle ultime due settimane hanno dovuto fare i conti con una flessione in Eliteserien: partono favoriti contro i danesi del Silkeborg in un match da almeno tre gol complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

Il Rapid Vienna, dopo aver fermato il Milan in amichevole, dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta contro il Wisla Cracovia: una sfida che potrebbe però rivelarsi più equilibrata del previsto.

Gol in vista anche in Sheriff Tiraspol-Elfsborg e Kilmarnock-Club Brugge, ma è un match da almeno una rete per parte anche quello che opporrà il Corvinul Hunedoara, club che milita nella cadetteria rumena, e i croati del Rijeka. Non correrà rischi, infine, il Braga: i portoghesi, che nella passata stagione hanno disputato la fase a gironi della Champions League, sono nettamente favoriti sugli israeliani del Maccabi Petach Tikva.

Europa League, possibili vincenti

Trabzonspor (in Ruzomberok-Trabzonspor, ore 18:30)

Panathinaikos (in Panathinaikos-Botev Plovdiv, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Wisla Cracovia-Rapid Vienna, ore 18:00

Molde-Silkeborg, ore 19:00

Ajax-Vojvodina, ore 20:30

Braga-Maccabi Petach Tikva, ore 21:30

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Sheriff Tiraspol-Elfsborg, ore 19:00

Corvinul Hunedoara-Rijeka, ore 20:00

Kilmarnock-Club Brugge, ore 20:30

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” in Molde-Silkeborg è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno “Gol” in Corvinul Hunedoara-Rijeka è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.