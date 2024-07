Lotto da record: oltre un milione di euro con questi numeri

Lotto, la vincita è clamorosa, da record assoluto. Distrutta la somma precedente. Oltre un milione di euro con 4 numeri centrati

Clamorosa. Una vincita clamorosa. Sì, perché è quella più alta del 2024, ed è quella che fa sognare davvero tutti. Fino al momento, almeno quest’anno, non ci eravamo mai spinti fino a queste somme. Ma la Dea Bendata ha deciso evidentemente di rompere gli indugi, dimostrando che quando vuole baciare qualcuno lo fa nonostante si parli di una cifra superiore al milione di euro.

Sì, avete letto bene. Oltre un milione di euro sono stati portati a casa grazie al gioco del Lotto. Così ci riporta Agimeg.it. E il fatto è successo in Toscana, in una delle ultime estrazioni del gioco del Lotto. Ma come è stato possibile vincere tutti questi soldi? Bene, basta scendere sotto a questo articolo per scoprire quelli che sono tutti i dettagli di questo clamoroso colpo.

Lotto, i dettagli della vincita

Allora, il tutto è successo grazie ad una quaterna giocata sulla ruota di Firenze. Quattro numeri, poi effettivamente usciti, che hanno permesso il colpo grosso: 17-49-52-69, questi quelli scelti dal fortunato giocatore di Quarrata in provincia di Pistoia, in una schedina dal costo totale di 30 euro, divisi equamente tra ambo, terno e quaterna, che ha permesso di portare per la precisione, a casa, un totale di 1.247.000 euro. Superata di gran lunga quella che fino ad oggi era la vincita più alta del 2024, quando a Bellizzi in provincia di Salerno erano stati vinti 376.500 euro.

Non è comunque finita qui, perché sempre in Toscana sono stati vinti un altro bel po’ di soldini sempre nello stesso concorso: “A Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo, sono stati vinti 13.500 con una giocata di soli 3 euro. Sempre nell’aretino, ma a Montevarchi è stata realizzata la vincita da 9.750 euro. Chiudono la serie di grandi vincite in Toscana i 7.250 euro vinti a Cascina, in provincia di Pisa”. Questo ci viene spiegato ancora da Agimeg.it.