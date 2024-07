Olimpiadi calcio 2024: i pronostici sulla prima giornata

Olimpiadi calcio 2024, ci sono grandi aspettative sui padroni di casa della Francia: nella prima giornata i ragazzi di Henry debutteranno contro gli USA.

Come da prassi, è proprio il calcio ad “aprire”, di fatto, i Giochi Olimpici. La prima giornata del torneo maschile è in programma due giorni prima rispetto all’attesa cerimonia inaugurale, fissata per venerdì 26 a Parigi. Il format è quello solito: 16 selezioni – sono, in sostanza, le Under 23 con l’aggiunta di qualche fuori quota – 4 gironi da quattro squadre; alla fase ad eliminazione diretta si qualificano le prime due, senza ripescaggi vari.

Senza il Brasile campione olimpico in carica, le luci dei riflettori sono puntate quasi tutte sulla Francia padrona di casa, allenata dall’ex attaccante di Arsenal e Barcellona Thierry Henry. L’obiettivo è vincere un oro che manca dall’edizione 1984: missione possibile, visto lo spessore della rosa a disposizione di Henry, che come fuori quota ha convocato Lacazette, Mateta e Badé. La Francia è la grande favorita per il primo posto nel gruppo A e dovrebbe debuttare con una vittoria contro gli USA, che si affidano ai due centrocampisti appena promossi in Serie A con il Venezia, Busio e Tessmann: almeno tre le reti complessive. In questo girone c’è anche la Guinea dell’ex Liverpool Naby Keita (capitano), nettamente favorita contro la Nuova Zelanda, probabile fanalino di coda. Il gruppo B, invece, è quello dell’Argentina di Javier Mascherano: l’ex centrocampista del Barcellona ha convocato tre pezzi da novanta come Otamendi, Julian Alvarez e Beltran ma all’esordio dovrà fare attenzione all’insidioso Marocco: i nordafricani potrebbero segnare almeno una rete.

Le previsioni sulle altre partite

Proverà ad approfittare di un improbabile passo falso dell’Argentina l’Ucraina, impegnata contro l’Iraq: Sikan e compagni non sbaglieranno e faranno valere la maggiore esperienza contro gli iracheni.

Insieme a Francia e Argentina, tra le candidate alla medaglia d’oro c’è pure la Spagna di Santi Denia. Esordio morbido per la Roja, che non avrà problemi a regolare l’Uzbekistan in una gara da almeno tre gol complessivi. Inizierà verosimilmente con il piede giusto anche l’Egitto di Elneny – non c’è Salah tra i fuori quota – che nella prima giornata si ritroverà di fronte la Repubblica Dominicana. Il girone più equilibrato è di sicuro quello D: insidia Paraguay per il Giappone, mentre Israele può dare filo da torcere al Mali.

Olimpiadi calcio 2024, possibili vincenti

Spagna (in Uzbekistan-Spagna, ore 15:00)

Egitto (in Egitto-Repubblica Dominicana, ore 17:00)

Guinea (in Guinea-Nuova Zelanda, ore 17:00)

Ucraina (in Iraq-Ucraina, ore 19:00)

Francia (in Francia-USA, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Uzbekistan-Spagna, ore 15:00

Francia-USA, ore 21:00

Olimpiadi calcio 2024, le partite da almeno un gol per squadra

Argentina-Marocco, ore 15:00

Giappone-Paraguay, ore 19:00

La partita da meno di tre gol complessivi

Mali-Israele, ore 21:00

