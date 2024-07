Parigi 2024, rivincita Mondiale nel calcio: i pronostici antepost

Parigi 2024, per i bookmaker sarà corsa a tre: una selezione europea non vince la medaglia d’oro da Barcellona ’92.

Se c’è un contesto in cui il calcio, per una volta, non la fa da padrone è proprio quello olimpico. Il “pallone” ai Giochi rotola molto più lentamente – a livello metaforico – e riesce a coinvolgere meno rispetto alle altre discipline. Quasi un paradosso, dal momento che è riconosciuto unanimemente come lo sport più popolare al mondo. Una medaglia, però, è sempre una medaglia. Ed anche a Parigi 2024 sarà bagarre per accaparrarsela.

Il format del torneo, innanzitutto, non è cambiato di una virgola. Ai nastri di partenza, nell’Olimpiade parigina, ci saranno 16 selezioni Under 23, che potranno disporre di un massimo di tre “fuori quota”. La notizia è che tra queste non è presente il Brasile bicampione olimpico in carica – la Seleçao ha trionfato sia nel 2016 che nel 2020 – che ha clamorosamente mancato la qualificazione. E non vedremo all’opera neppure l’Italia, la cui ultima partecipazione alle Olimpiadi risale addirittura a Pechino 2008. Chi salirà, dunque, sul gradino più alto del podio? Stando alle quote dei bookmaker i favoriti per l’oro sono i padroni di casa della Francia, ovviamente qualificati di diritto. Ci sono enormi aspettative attorno alla selezione guidata dall’ex attaccante dell’Arsenal Henry, che oltre a tanti giovani interessanti ha scelto Lacazette, Badé e Mateta come fuori quota.

Parigi 2024, la Francia di Henry parte davanti a tutti

La Francia, il cui successo è quotato a 2.75 da Snai, non dovrebbe avere problemi neppure ad arrivare davanti a tutti nel girone, composto anche da Guinea, Nuova Zelanda e USA.

Le due selezioni che hanno le carte in regola per tenere testa ai transalpini sono Spagna e Argentina, secondo i bookmaker quasi ex aequo in termini di quote (3.50). L’Albiceleste non vince dal 2008 e per riconquistare l’oro si affida, tra gli altri, ad un campione del mondo in carica, Nicolas Otamendi, che ha deciso di partecipare anche alle Olimpiadi come fuori quota (con lui pure Rulli e l’attaccante della Fiorentina Beltran) dopo il trionfo in Coppa America: assisteremo ad una riedizione dell’ultima finale mondiale con la Francia? Vedremo. Gli “over” della Roja – sorteggiata con Repubblica Dominicana, Egitto e Uzbekistan – sono invece Sergio Gomez, Juan Miranda e Aber Ruiz. Subito dietro questo trio, a sorpresa, stazionano due selezioni africane: un eventuale trionfo del Marocco di Achraf Hakimi sarebbe pagato 10 volte la posta, venti invece l’Egitto, che ha scelto curiosamente di non portare nessun fuori quota. A quota 20 troviamo pure il Paraguay e l’Ucraina, più defilati infine gli Stati Uniti, che vogliono voltare pagina dopo una deludentissima Coppa America.

