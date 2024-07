Che idea il Gratta e vinci del venerdì: la ciambella vale un milione

Gratta e vinci, è proprio vero che il buongiorno si vede dal mattino: questa sì che è un’idea davvero geniale.

Come ogni venerdì, uno avrebbe dovuto offrire la colazione, l’altro i Gratta e vinci. Lui e il suo migliore amico facevano a turno ogni settimana, era la loro piccola tradizione. E così, di buon mattino, il collega residente a Frederick, nello Stato della Virginia, si era recato al bar a fare rifornimento, come più volte era successo in passato. Aveva comprato caffè freddo e ciambelle e si era recato, poi, al luogo del loro appuntamento, per far colazione insieme al collega in attesa che iniziasse il loro turno.

L’altro amico si è recato, invece, a comprare un Gratta e vinci ciascuno, solo che quella volta aveva esagerato e speso più del dovuto. Al momento di scegliere, aveva optato, più precisamente, per dei tagliandi della serie 100X The Cash, particolarmente rinomata al di là dell’Oceano. Mai pensando – come avrebbe potuto? – che quello non sarebbe stato un giorno come tutti gli altri e che i tagliandi acquistati, per un totale di 40 dollari, sarebbero stati provvidenziali.

Prima di salire a bordo del furgone e dirigersi sul cantiere, avevano nascosto i Gratta e vinci nel cruscotto del mezzo, concordando sul fatto che sarebbe stato più divertente grattarli una volta finito il turno. Uno dei due, però, all’improvviso ha cambiato idea.

Gratta e vinci, amici (soprattutto) nella buona sorte

Si è fermato sul ciglio della strada e ha sorpreso l’amico con una riflessione molto insolita. “Vediamo se possiamo andare in pensione prima”, ha detto al collega, per poi afferrare i biglietti e porgerne uno alla persona che era seduta accanto a lui nell’abitacolo.

Nel suo grattino non c’era nulla, ma quando ha visto l’espressione del suo amico si è reso conto che qualcosa di magnifico stava succedendo in quel preciso istante. “È diventato bianco come un fantasma – ha raccontato più tardi – e ha detto ‘Abbiamo vinto un milione di dollari?'”. Credendo che lo stesse prendendo il giro, gli ha strappato di mano il tagliando, salvo poi appurare che non mentiva. A quel punto, sono balzati fuori dal furgone e hanno iniziato ad urlare e saltare di gioia, in preda alla felicità.

Non restava che dare la lieta novella alle rispettive mogli. E al boss, ovviamente, tanto è vero che lo hanno chiamato per chiedere se fosse possibile, quel giorno, saltare il lavoro. L’uomo ha acconsentito e i due amici si sono precipitati a giocare a golf e a festeggiare il fatto di avere appena vinto mezzo milione di dollari ciascuno.