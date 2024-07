Federica Pellegrini, prendere o lasciare: l’ultimatum è servito

Federica Pellegrini dovrà prendere una decisione molto difficile nell’immediato, ma c’è un problema: sono queste le sue condizioni.

Ci sarà anche Federica Pellegrini, al di là delle Alpi. Non in vasca, ahinoi, ma in qualità di rappresentante degli atleti del Comitato olimpico internazionale. Partirà alla volta di Parigi in compagnia del marito – ed ex allenatore – Matteo Giunta e della figlia Matilde, nata 7 mesi fa. Sarà ai Giochi in una veste tutta nuova, insomma, alla quale dovrà abituarsi piuttosto rapidamente.

Ma non ci sono solo le Olimpiadi nel suo imminente futuro. A breve potrebbero esserci, relativamente alla Divina, degli aggiornamenti inaspettati. Lo saranno almeno in parte, considerando che le indiscrezioni circolano con una certa insistenza già da qualche settimana e che i bene informati sapranno a cosa ci stiamo riferendo.

Alla sua eventuale partecipazione, cioè, al dancing show per eccellenza, vale a dire Ballando con le stelle. Milly Carlucci vorrebbe con sé, nel nuovo cast, anche la campionessa azzurra, la cui presenza attirerebbe, in effetti, una valanga di telespettatori. Non sarebbe la prima volta, per la verità, che la Pellegrini è stata convocata dalla padrona di casa. I primi contatti tra le due risalirebbero al 2012 e, da quel momento in poi, ne avrebbero discusso praticamente ogni anno. Questa potrebbe però essere, finalmente, la volta buona.

Federica Pellegrini, che sia la volta buona? È tutto ancora in forse

La trattativa sarebbe a buon punto, ma la decisione non dipende più solo ed esclusivamente dalla volontà dell’ex nuotatrice. Se l’impedimento, prima, era di natura pratica, legato per lo più alla sua carriera sportiva, adesso il problema sarebbe di tutt’altro genere.

La Pellegrini sarebbe disposta a buttarsi nella mischia e a ballare, ma c’è una questione assolutamente prioritaria da risolvere, prima che Federica si pronunci relativamente all’invito della Carlucci. “Una delle cose di cui discutiamo – ha detto alla Gazzetta dello Sport, alludendo ai contatti con Milly – è il fatto che i neonati non possono entrare negli studi televisivi“.

“Io sto ancora allattando – ha rivelato ancora la Divina, spiegando quale sia il nocciolo della questione – e stiamo cercando una soluzione”. Una sorta di ultimatum, se vogliamo: o con Matilde al seguito, o non se ne fa niente. E chissà se Mamma Rai riuscirà a fare uno strappo alla regola, per assicurarsi la presenza di un’aspirante ballerina così famosa.