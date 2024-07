Parigi 2024, è UFFICIALE: Tamberi beccato, non può più nascondersi

Parigi 2024, è UFFICIALE: il campione olimpico in carica del salto in alto ha saltato gli ultimi due meeting per via di un lieve infortunio.

Tre anni fa, a Tokyo, Gianmarco Tamberi toccava il cielo con un dito. L’altista azzurro coronava il sogno di una vita, quello che desiderava ardentemente sin da quando si ruppe i legamenti prima delle Olimpiadi precedenti, a Rio de Janeiro. L’oro conquistato in terra nipponica nel 2021 ha rappresentato la “rivincita” personale nei confronti di un destino che era stato troppo ingiusto nei suoi confronti. Impossibile dimenticare il siparietto subito dopo la vittoria ex aequo con l’amico-rivale Mutaz Essa Barshim, dopo che entrambi avevano saltato in 2,37.

Il giudice gli chiese in diretta se avessero intenzione di contendersi la medaglia più ambita allo spareggio, ma entrambi optarono per un oro a testa, come da buoni amici. Tre anni dopo l’atleta marchigiano tenterà di bissare quell’oro: se dovesse riuscirci, come ha spiegato più volte durante le ultime interviste, potrebbe anche prendere la decisione di ritirarsi. Tamberi è reduce dal successo all’Europeo di Roma, dove è riuscito a replicare lo stesso risultato di Tokyo, “volando” a 2.37. Nella Capitale l’azzurro ha dimostrato di essere in una forma strepitosa e soprattutto di essere pronto a realizzare l’ennesima impresa. Tutti ce lo auguriamo, nonostante quel lieve infortunio al bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a rivoluzionare la preparazione all’Olimpiade parigina. “Gimbo”, infatti, per precauzione ha dovuto saltare le ultime due gare.

Parigi 2024, è UFFICIALE: Tamberi è ancora favorito

Un problema muscolare che ha fatto sudare freddo sia lui che i suoi tifosi, davanti a quali tutt’ad un tratto si è materializzato lo spettro dell’infortunio pre-Rio.

Fortunatamente, tuttavia, Tamberi ha già recuperato e prenderà parte ai Giochi che prenderanno il via venerdì prossimo nella capitale francese. Secondo il portale Agipronews.it, i bookmaker di Planetwin365 e Snai lo considerano favorito per l’oro: una sua vittoria è quotata due volte la posta. Ma chi sarà il suo più grande rivale a Parigi? Gli allibratori, anche in questo caso, hanno pochi dubbi: lo insidierà nuovamente il qatariota Barshim, offerto a 2.75. Sul terzo gradino del podio troviamo invece lo statunitense Juvaughn Harrison, quotato a 5.00. E se l’Italia facesse addirittura una doppietta? I bookie non sono affatto pessimisti in tal senso, visto che come potenziale outsider per una delle tre medaglie nel salto in alto c’è anche il vercellese Stefano Sottile: chi punta su di lui potrebbe ambire al colpaccio, dal momento che è quotato a 41.00.