Scommesse, colpo da 9mila euro con gli italiani del tennis

Scommesse, stavolta niente ammoniti e nemmeno risultati esatti. Il colpo da 9mila euro piazzato con gli italiani e non solo del tennis

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di molteplici vincite piazzate grazie agli Europei, alla Coppa America, e pure a quei campionati minori che in questo momento sono in corso di svolgimento in giro per il mondo.

Fino a ieri, sul sito PlanetWin365, vi abbiamo raccontato di quella che è stata la vincita della settimana con la bellezza di quattro ammoniti beccati in due sole partite tra il torneo europeo e quello americano. Un colpaccio grosso, sicuramente maggiore di quello che vi stiamo per svelare adesso. Il sito è sempre identico, quello di uno dei più importanti bookmaker italiani e non solo, cambia lo sport, visto che qui vi parliamo di partite di tennis, e cambia anche l’importo della giocata. Importante, forse troppo, ma chi vince in alcuni casi poi si può permettere anche di giocare delle cifre del genere. Noi rimaniamo invece della nostra idea, meglio evitare di andare a sfidare la sorte giocando mille euro. Anche meno, oggettivamente. Però in questo caso la fortuna ha aiutato e non solo, anche il saper leggere le partite è stato determinante. Detto questo, andiamo a vedere insieme la schedina vincente.

Scommesse, ecco il colpo da 9 mila euro

Quattro partite di tennis. Due delle quali con protagonisti atleti italiani. Il fortunato giocatore in questione, come potete vedere serenamente voi nella tabella sotto che riporta i dettagli della schedina, ha deciso di giocare il torneo di Amburgo. La vittoria di Marterer su Know quotata a 1,68 volte la volte; l’affermazione di Cobolli su Altmaier a 1,58; quella di Fognini su Drogue a 1,70 e infine il testa a testa tra la Frech e la Avanesyan dato a 1,97.

La quota totale generale era quasi 9 volte, e quindi con mille euro il fortunato ha portato a casa la bellezza di 8.889,59 euro. Un sogno. Ma occhio, perché come vi abbiamo sempre detto il gioco in questo caso diventa pericoloso. Quindi meglio evitare, anche se alla fine avete vinto meglio quei soldi investirli per cose utili: una macchina, ad esempio, oppure visto che siamo proprio in tema magari un viaggio. In ogni caso auguri a lui.