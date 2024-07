Superenalotto, salta l’affare del secolo: piange tre volte

Superenalotto, sarebbe bastato un piccolo sforzo in più per assicurarsi una vincita fantascientifica: errore madornale.

O la va o la spacca è il mood che accompagna ogni giocatore al momento di scegliere per quale Lotteria optare, qualce Gratta e vinci acquistare, su quali numeri puntare. È tutta una questione di incastri, di coincidenze, motivo per il quale da ogni singola scelta dipende, come ben sappiamo, il nostro destino in termini di vincite e di fortuna.

La storia che vogliamo raccontarvi oggi, ad esempio, ha come protagonista un uomo che ha commesso un passo falso durante il suo appuntamento con la dea bendata. Lui si chiama David G. e vive in Pennsylvania. Qualche tempo fa, si è recato al Wawa di East Petersburg e ha deciso di tentare il tutto per tutto al Powerball, la lotteria a stelle e strisce che ricorda un po’, se vogliamo, il nostro amatissimo Superenalotto.

Ha scelto dei numeri, ha stabilito quanto puntare, ha pagato e poi è andato via, in attesa che scoccasse il momento della tanto attesa estrazione. Quando, più tardi, ha controllato i numeri, ha scoperto di aver vinto. Non una somma insignificante, ma una cifra notevole. Si è portato a casa, grazie a quella schedina giocata più per scrupolo che nella convinzione di poter vincere, la bellezza di 50mila dollari. E fin qui ci sarebbe solo da gioire, se non fosse che David G., oggi, deve fare i conti con un terribile rimpianto.

Al Powerball come al Superenalotto: braccino corto non paga

Al momento di giocare al Powerball, quest’uomo della Pennsylvania avrebbe potuto arricchire la sua giocata selezionando un’opzione extra, tipo quelle previste nel nostro 10eLotto, per intenderci.

Se avesse speso 3 dollari in più e avesse incluso anche l’opzione Power Play, oggi sarebbe molto più ricco di quanto alla fine non sia adesso. Ha vinto 50mila dollari, come abbiamo rivelato prima, ma con quell’extra avrebbe portato a casa tre volte tanto. Il Power Play funziona, infatti, come un moltiplicatore, ragion per cui dà diritto ad una maggiorazione sul premio nel caso in cui la combinazione giocata risulti essere, com’è stato in questo caso, vincente.

Ecco spiegato, quindi, perché David G. si stia mordendo, oggi, le mani. “Ma sono comunque contento di questo premio – ha detto ai funzionari con un pizzico di diplomazia, sebbene sia comprensibile che possa essere arrabbiato – che mi permetterà di fare una bella vacanza con la mia famiglia e di pagare alcune bollette”.