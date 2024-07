Lotto, due numeri particolari portano 6 milioni di euro

Lotto, due numeri particolari portano alla clamorosa vincita: 6 milioni di euro in questo modo. Il record è di quelli incredibili

Quello che ci racconta Agimeg.it, che fa un resoconto delle vincite del Lotto piazzate nel corso degli ultimi giorni, è qualcosa di davvero incredibile, clamoroso, che stride con quello che è l’immaginario collettivo, e riscatta la bellezza di questi due numeri che molto spesso sono visti come da non giocare, da non guardare, quasi inavvicinabili.

Bene, non è così. E se ne sono resi conto in Campania. Paura e Sfortuna hanno fatto felice, e ricca, anzi ricchissima, la ruota di Napoli. Il 17 e il 90 che come detto rappresentano nella Smorfia Napoletana appunto i due sentimenti citati prima, sono stati i veri e propri protagonisti di diverse vincite clamorose che sono state fatte appunto in Campania. Numeri davvero da record, da far girare la testa, visto che parliamo di 6 milioni di euro.

Lotto, ribaltato il quadro

Oltre 6 milioni di euro come detto tutti sulla ruota di Napoli. “In pratica il 43% delle vincite centrate in Italia nell’ultimo concorso del Lotto sono finite proprio nella regione” scrive il sito citato prima, sottolineando anche i particolari di alcune vincite che sono davvero entusiasmanti per gli addetti ai lavori e per chi ci crede.

“Questo fatto si è verificato soprattutto grazie all’uscita del 17 e del 90, due numeri “importanti” della Smorfia, dove sono abbinati alla “sfortuna” e alla “paura”. Alla pioggia di vincite finite in Campania hanno contribuito anche i numeri bassi, anch’essi solitamente molto seguiti ed in particolare il 7, estratto che rappresenta il mese di luglio e si trovava quindi in tutte quelle giocate riguardanti date e ricorrenze particolari”. Eccoci quindi, come spiegato prima, si trovano pure i giocatori che nella combinazione ci mettono il mese dell’anno dell’estrazione oppure addirittura il giorno dell’uscita nei numeri stessa. Insomma, tutto lineare. E questo a volte regala delle vincite davvero clamorose.