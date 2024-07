Gratta e Vinci, boom di vincite con questi tagliandi: 10 milioni

Gratta e Vinci, nelle ultime settimane c’è soprattutto una città che l’ha fatta da padrona: il totale è davvero da urlo.

Un Gratta e Vinci può cambiarti la vita. Sì, a volte è proprio vero. Pensiamo al fortunato utente romano che si è appena intascato ben 5 milioni di euro spendendone solamente 20. Una cifra spaziale che di certo scompaginerà i piani – ovviamente in positivo – del diretto interessato, che da un giorno all’altro è diventato milionario. Ora, non sappiamo se l’uomo o donna in questione fosse già benestante o se arrivasse a stento a fine mese, ma in entrambi i casi con 5 milioni di euro in più le cose sono inevitabilmente destinate a cambiare.

Nella Capitale, dunque, nelle ultime settimane si è festeggiato grazie ad un tagliando della categoria “Nuovo 100x”, come riportato sul sito dell’agenzia di stampa del mercato dei giochi Agimeg.it. Si tratta di uno dei biglietti in questo momento più gettonati: a fronte di una spesa di 20 euro, questo Gratta e Vinci permette di vincere con moltiplicatori fino a 100 volte il premio trovato. Il regolamento, come per gli altri tagliandi, non è difficile. Se, dopo aver grattato i numeri vincenti, si trova un numero uguale allora si vince il premio corrispondente. Ma, in questo caso, grazie a dei simboli speciali, si possono vincere più premi, moltiplicando le vincite.

Gratta e Vinci, si esulta a Roma e Susegana

La dea bendata, a quanto pare, ha fatto una sosta prolungata nella Città Eterna. Sempre negli ultimi giorni, a Roma, sono stati vinti 3 milioni di euro con il Gratta e Vinci “La Grande Occasione”.

Tra le regioni fortunate però c’è anche il Veneto, dove un utente si è portato a casa ben 2 milioni di euro con il Gratta e Vinci in assoluto più popolare, l’arcinoto “Miliardario Mega”. In provincia di Treviso, a Susegana per l’esattezza, hanno trovato il tagliando che mette in palio il premio massimo. Ricordiamo che, oltre al sopracitato Mega, esiste anche il Maxi, per chi volesse puntare ancora più in alto. Se il primo è acquistabile al costo di 10 euro, il secondo ne costa 20 ma si possono arrivare a vincere addirittura 5 milioni. Il Miliardario, ad ogni modo, difficilmente tradisce: grattando i numeri vincenti e quelli personali possiamo scoprire se esistono delle corrispondenze. E in caso brindare alla vittoria (meglio se milionaria).