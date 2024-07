Sprofondo rosso Ferrari: GP d’Ungheria già in salita, Leclerc avvisato

Sprofondo rosso Ferrari, la Formula Uno in questo weekend si prende una pausa dopo i Gp di Spagna, Austria e Gran Bretagna. Ma il monegasco non sorride.

In questo weekend il circus della Formula Uno si prende una pausa dopo il tour de force tra Spagna, Austria e Gran Bretagna. Tre Gran Premi – quattro se consideriamo anche quello del Canada – in cui la Ferrari ha fortemente deluso, non riuscendo a confermare quanto di buono aveva fatto vedere fino al Gp di Montecarlo.

L’unica Rossa andata a podio è stata quella di Carlos Sainz, arrivata terza al Red Bull Ring dopo la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri. Troppo poco per poter vedere il bicchiere mezzo pieno in vista della seconda parte del Mondiale. Tra i “bocciati” di questo trittico c’è sicuramente il ferrarista Charles Leclerc, che ha portato a casa a malapena 12 punti, chiudendo addirittura fuori dai primi 10 in Austria a Gran Bretagna.

Un periodo tutt’altro che positivo per il pilota monegasco, che solamente un mese e mezzo fa festeggiava il primo posto nella sua Montecarlo. E la classifica, ovviamente, ne ha risentito. Leclerc è terzo dietro a Max Verstappen e Lando Norris ma il divario con il campione del mondo in carica è diventato notevole, visto che sono 105 i punti che attualmente separano i due piloti. “Sto vivendo un incubo”, aveva detto senza mezzi termini commentando la gara di Silverstone, chiusa in quattordicesima posizione. Leclerc ha messo nel mirino ancora una volta la strategia della Ferrari, che l’ha richiamato troppo presto ai box per montare le gomme da bagnato in vista di una forte pioggia che alla fine non è mai arrivata.

Sprofondo rosso Ferrari, i bookmaker non credono in Leclerc

Leclerc ha fretta di voltare pagina. E vuole tornare competitivo già dal prossimo Gp, in Ungheria. Hungaroring dovrà rappresentare un punto di svolta per una Ferrari ha ancora intenzione di dire la sua.

Prima della pausa estiva si correranno ancora due Gran Premi, quello ungherese e quello belga, a Spa. Poi ci si fermerà per circa un mese. Ma quante speranze ha Leclerc di vincere in terra magiara? Secondo i boomaker di Bet365 molto poche. Non passano inosservate, infatti, le quote relative ad un eventuale successo del monegasco, finito addirittura dietro non solo a Verstappen, ma anche a Norris, Russell ed Hamilton. Una sua vittoria è quotata a 17.00, la stessa del pilota McLaren Piastri.