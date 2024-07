Scommesse, Euro 2024 e Coppa America: colpo da 17mila euro

Scommesse, l’Europeo e la Coppa America non hanno segreti per questo scommettitore. Colpo clamoroso da 17mila euro. Ecco i dettagli

Sono giorni intensi per gli amanti delle scommesse, visto che vi abbiamo parlato, solamente nella giornata di ieri, di due colpi che grazie all’aiuto de Il Veggente alcuni utenti hanno piazzato, rendendoci felici di essere riusciti a dare una mano sotto questo aspetto.

Detto questo, insomma, adesso andiamo a vedere questa scommessa, abbastanza clamorosa visti i pronostici, che un utente ha piazzato sul sito della PlanetWin365 riuscendo a portare a casa la bellezza di 17mila euro. C'è voluta tanta fortuna, ad essere sinceri, perché in totale ha giocato cinque partite tra Europeo e Coppa America riuscendo a centrare tre pareggi. E gli altri due pronostici sono davvero di un altro livello.

Scommesse, ecco il dettaglio della schedina

Intanto anche l’importo non è che sia stato dei più semplici da giocare. La scommesse, che sotto poi potrete andare a vedere con i vostri occhi, aveva un importo di 200euro. Che sono tantissimi soldi. Però l’audacia, e la fortuna, hanno girato per il verso giusto, riuscendo così nel proprio intento.

Allora, quindi, le partite: per quanto riguarda la Coppa America sono state pronosticate Venezuela-Canada e Uruguay-Brasile. La prima X, la seconda con un “pari” finale, vale a dire il numero di gol. Si è chiusa zero a zero, quindi centrata. Stesso discorso anche per Inghilterra-Svizzera, che prima di chiudersi ai rigori era finita ai supplementari dopo l’1-1 dei regolamentari. Anche in questo caso centrata. A chiudere il cerchio ci hanno pensato altri due pareggi, sempre dell’Europeo: Quello tra Spagna e Germania e quello tra Portogallo e Francia. E il colpo è stato davvero clamoroso.