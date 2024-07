Canada-Uruguay: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Canada-Uruguay, a differenza dell’Europeo la Coppa America prevede la “finalina” per decidere chi arriverà sul terzo gradino del podio.

La grande sorpresa di questa Coppa America, che domenica troverà il suo epilogo nella finale dell’Hard Rock Stadium di Miami tra Argentina e Colombia, è rappresentata indubbiamente dal Canada. I Canucks, nonostante fosse la loro prima apparizione in una fase finale della manifestazione continentale, se la sono cavata alla grande, dimostrando di aver fatto progressi rilevanti sotto la guida dell’ex allenatore di Lipsia e Leeds Jesse Marsch, in carica solamente da pochi mesi.

I nordamericani sono apparsi sin da subito organizzatissimi dal punto di vista tattico e, dopo la sconfitta nella gara inaugurale contro i campioni in carica dell’Argentina, sono rimasti imbattuti (una vittoria e un pareggio) contro Perù e Cile, due selezioni più esperte e sulla carta più competitive.

Nei quarti di finale, poi, David e compagni l’hanno spuntata ai rigori con il Venezuela – i tempi regolamentari erano terminati con il risultato di 1-1 – ed in semifinale si sono arresi nuovamente all’Argentina, che ha avuto la meglio con lo stesso punteggio della fase a gironi (2-0). Prima di lasciare gli Stati Uniti, il Canada avrà anche l’opportunità di dispurare la finale per il terzo e il quarto posto con l’altra semifinalista perdente, l’Uruguay di Marcelo Bielsa. La Celeste si è fatta sorprendere dalla Colombia di James Rodriguez al termine di un match tiratissimo, deciso da un gol a fine primo tempo del colombiano Lerma. Una delusione cocente, dal momento che gli uruguagi avevano stravinto il proprio girone (tre vittorie su tre) e si erano presi lo scalpo del Brasile.

Solo Lautaro ha tirato più di Nunez

L’attaccante uruguaiano Darwin Nunez è stato uno dei protagonisti – in negativo – della concitata semifinale con la Colombia. A fine match il centravanti di proprietà del Liverpool è salito sugli spalti nel tentativo di difendere alcuni familiari, a suo dire minacciati dai tifosi colombiani.

Un fatto increscioso che, a quanto pare potrebbe far scattare anche la squalifica, anche se per il momento non è arrivata nessuna sanzione. Puntiamo dunque su di lui per quanto riguarda il possibile marcatore Plus: è il giocatore che ha tentato più tiri (20) di qualsiasi altro giocatore in questa edizione della Copa America, con un totale di 2,59 xG. Meglio ha fatto solo l’argentino Lautaro Martinez. I giocatori canadesi più pericolosi saranno come al solito Davies e David, autentici trascinatori della selezione di Marsch: il terzino del Bayern Monaco e l’attaccante del Lille non hanno deluso le aspettative. Gli altri possibili tiratori – almeno due totali – sono Valverde e Maximiliano Araujo dell’Uruguay: il primo potenzialmente letale con i tiri dalla distanza, il secondo con le incursioni da sinistra. Chi rischia il giallo è il fallosissimo canadese Bombito.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

David almeno tre tiri totali Plus è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai. Valverde almeno due tiri totale Plus è quotato invece a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.