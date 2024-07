Spagna-Inghilterra, finale Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico

Spagna-Inghilterra è la finale di Euro 2024 e si gioca domenica alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Euro 2024 è agli sgoccioli. Dopo un mese intenso, in cui si è giocato quasi ogni giorno, nella capitale tedesca è tutto pronto per la finale dell’Olympiastadion, che incoronerà la nuova selezione campione d’Europa. Chi succederà all’Italia nell’albo d’oro della manifestazione continentale? A contendersi la coppa Henri Delaunay saranno due tra le grandi favorite della vigilia, Spagna e Inghilterra.

La Roja di Luis De La Fuente va a caccia della sua quarta affermazione in questa competizione: una vittoria le consentirebbe di staccare la Germania – ferma a quota tre come le Furie Rosse – nella speciale classifica e diventare la più vincente a livello europeo. Per l’Inghilterra, invece, sarebbe il primo trionfo: gli uomini guidati dal criticatissimo Gareth Southgate ci riprovano tre anni dopo la cocente delusione nella finale di Wembley con gli azzurri di Roberto Mancini, che prevalsero ai calci di rigore. Iniziamo subito col dire che le distanze tra le due selezioni non sono così ampie – probabilmente gli inglesi a livello di qualità e profondità della rosa hanno qualcosa in più – ma è ciò che hanno fatto vedere in campo finora che ha contribuito ad allargare la “forbice”. E convinto i bookmaker a considerare favoriti gli iberici.

Spagna quasi perfetta, Inghilterra opportunista

La Spagna, in effetti, è la rappresentativa che in questo mese ha fatto vedere le cose migliori. Un mix perfetto tra organizzazione di gioco e qualità dei singoli, che gli ha permesso vincere tutte e sei le partite fino alla semifinale: nessuno, prima di Morata e compagni, c’era riuscito nella fase finale di un campionato europeo.

Le Furie Rosse hanno vinto a punteggio pieno il girone sulla carta più complicato, battendo nettamente sia la Croazia che l’Italia. Nella fase ad eliminazione diretta, dopo aver strapazzato la Georgia, la Spagna ha eliminato i padroni di casa della Germania (2-1), piegati da un colpo di testa di Merino poco prima dei calci di rigore, e la corazzata Francia (2-1), rimontata nel giro di pochi minuti da un gol capolavoro del 16enne Yamal, sempre più determinante, e da una rete di Dani Olmo, che aveva già castigato i tedeschi.

Se da una parte la Roja ha rasentato la perfezione, dall’altra abbiamo un’Inghilterra sicuramente più matura (e cinica) rispetto a 3 anni fa ma che per arrivare a giocare la seconda finale consecutiva si è dovuta affidare esclusivamente ai lampi dei suoi giocatori migliori. Deludente nel girone – comunque vinto davanti a Danimarca, Slovenia e Serbia – la nazionale dei Tre Leoni è passata per il rotto della cuffia contro la Slovacchia negli ottavi – fondamentale la strepitosa rovesciata di Bellingham a 40 secondi dal fischio finale, che ha evitato una sconfitta certa – e contro l’ostica Svizzera nei quarti, che si è arresa solamente dopo i rigori.

La prestazione più convincente, se vogliamo, è stata proprio quella con l’Olanda in semifinale. In svantaggio al 7′ del primo tempo, gli uomini di Southgate hanno avuto la forza di reagire quasi subito con Kane (rigore) e in pieno recupero – ancora una volta – hanno trovato il gol vittoria con il subentrato Watkins (2-1).

Le ultime notizie sulle formazioni

De La Fuente in finale potrà tornare a schierare la difesa titolare grazie ai rientri di Carvajal e Le Normand, che contro la Francia erano squalificati. A centrocampo mancherà Pedri, che si è fatto male contro la Germania. Ma niente paura: il giocatore del Barcellona è già stato sostituito egregiamente da Dani Olmo, uno dei tanti cannonieri di quest’Europeo, già a quota 3 gol. Confermato ovviamente anche l’attacco, con Morata al centro del tridente circondato dai terribili Yamal e Nico Williams.

Il passaggio alla difesa a 3 ha dato più garanzie e Southgate anche a Berlino riproporrà il 3-4-2-1 adottato nei match con Svizzera e Olanda. La retroguardia sarà composta da Walker, Stones e Guéhi, mentre Bellingham e Foden agiranno sulla trequarti alle spalle di Kane. Il commissario tecnico inglese ha tutti a disposizione: l’unico dubbio è sulla corsia sinistra, dove il ristabilito Shaw contende nuovamente una maglia da titolare a Trippier. In mezzo, infine, rivedremo all’opera l’affiatata coppia formata da Rice e dal classe 2005 Mainoo.

Come vedere Spagna-Inghilterra in diretta tv e streaming

Spagna-Inghilterra è in programma domenica alle 21:00 all’Olympiastadion di Berlino. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Spagna-Inghilterra su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Spagna è favorita e su questo non ci piove. La Roja ha superato tutti gli esami, sia quelli più facili che quelli più difficili, puntando su un gioco armonioso – non più solo possesso ma anche pressing alto e verticalizzazioni – che non fa altro che esaltare le qualità dei suoi interpreti. Le due ali Yamal e Williams, poi, sono in stato di grazia. Una finale però è sempre una finale. L’Inghilterra giocherà anche male ma può contare su campioni veri che possono dire la loro da un momento all’altro e l’hanno dimostrato contro l’Olanda.

Da non sottovalutare, infine, la voglia degli inglesi di riscattare la finale persa tre anni fa. Insomma, è probabile che la selezione di Southgate almeno un gol riesca a segnarlo: no, non sarà un match a senso unico. La Spagna, ad ogni modo, dovrebbe risolvere la pratica nei tempi regolamentari e laurearsi campionessa d’Europa per la quarta volta nella sua storia.

Comparazione quote

La vittoria della Spagna è quotata a 2.50 su Goldbet e Lottomatica e a 2.55 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Le probabili formazioni di Spagna-Inghilterra

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Yamal, Morata, Nico Williams.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane.

Spagna-Inghilterra: chi vince Euro 2024? Spagna

Inghilterra View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

