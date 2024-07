I pronostici di sabato 13 luglio: Coppa America, Eliteserien, MLS

I pronostici di sabato 13 luglio, c’è la finale per il terzo posto di Coppa America, in campo anche Eliteserien, Allsvenskan e MLS.

In attesa delle finalissime di Euro 2024 e Coppa America – dove intanto l’Uruguay di Bielsa parte favorita sul Canada per il terzo posto -, si torna in campo in Norvegia e Stati Uniti. Eliteserien e MLS sono campionati che regalano di giornata in giornata un alto numero di gol e “over 2.5“.

Andando a sbirciare nelle statistiche, tra le squadre che hanno segnato finora molto meno rispetto alle occasioni create in termini di X Goals troviamo in particolare DC United, St. Louis City, New York City, Nashville e Chicago Fire, che entrano così di diritto nei pronostici odierni.

I pronostici sulle altre partite

In Norvegia statistiche alla mano le partite che promettono un alto numero di gol sono Viking FK-Kristiansund, Sandefjord-Bodø Glimt e Lillestrom-Stromsgodset.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Uruguay segna tra 2 e 4 gol in Canada-Uruguay, Coppa America, ore 02:00

Vincenti

Uruguay (in Canada-Uruguay, Coppa America, ore 02:00)

(in Canada-Uruguay, Coppa America, ore 02:00) Cincinnati (in Cincinnati-Charlotte, MLS, ore 01:30)

(in Cincinnati-Charlotte, MLS, ore 01:30) Houston Dynamo (in Houston Dynamo-Minnesota United, MLS, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Mjallby-Malmo , Allsvenskan, ore 15:00

, Allsvenskan, ore 15:00 Viking FK-Kristiansund , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Chicago Fire-New York City, MLS, ore 02:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sandefjord-Bodø Glimt , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Lillestrom-Stromsgodset , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 DC United-Nashville , MLS, ore 01:30

, MLS, ore 01:30 Saint Louis City SC-Vancouver Whitecaps, MLS, ore 02:30

Il “clamoroso”

• Malmo vincente e almeno un gol per squadra in Mjallby-Malmo, Allsvenskan, ore 15:00