Addio Juve, è tutto finito: UFFICIALE ha firmato con i nerazzurri

Addio Juventus, adesso è UFFICIALE: il giocatore ha firmato con i nerazzurri a titolo definitivo. Si chiude un’era dentro il club bianconero

Non è competenza di Cristiano Giuntoli, questa. Ma senza dubbio il nuovo direttore dell’area sportiva della Juventus sta guardando a quello che succede nella seconda squadra, la Next Gen. I bianconeri sono stati il primo club in Italia a formare una formazione che dovrebbe essere fatta soprattutto di ragazzi da crescere per la prima squadra – e i risultati si sono visti – e che disputa il campionato di Serie C.

A seguire l’Atalanta, l’anno scorso, e il Milan, hanno deciso di intraprendere la stessa via. Vuole dire che il progetto ha evidentemente dato i frutti sperati e anche l’Inter, si vocifera, che l’anno prossimo possa fare la stessa cosa. In tutto questo, anche per la squadra B ci sono dei movimenti di mercato. E la Juve con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale ne ha comunicata una.

Addio Juventus, Bonetti al Renate

“La Juventus saluta definitivamente Andrea Bonetti. È ufficiale, infatti, la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe 2003 al Renate. Proseguirà sempre in Serie C, ma con il club lombardo, la carriera di Bonetti dopo i sei mesi in prestito al Taranto nella passata stagione prima del rientro anticipato – nella finestra invernale di mercato – in bianconero. Con la nostra maglia, ha totalizzato 100 presenze dall’Under 17 alla Next Gen, lasciando il segno indubbiamente nelle due stagioni nelle quali ha giocato stabilmente in Primavera. Annate nelle quali sono state 65 le partite disputate da Andrea, di cui 43 soltanto nella stagione 2021/2022 quando ha giocato, da titolare, anche la semifinale di Youth League a Nyon contro il Benfica. Ora è pronto per una nuova avventura e noi gli auguriamo il meglio”.

Questa tutta la nota apparsa, come detto, sul sito ufficiale bianconero. Bonetti, partito dall’Under 17, ha fatto poi la trafila non arrivando comunque in Prima Squadra. Ci sono riusciti altri elementi che adesso possono portare nelle casse bianconere molti soldi, con qualcuno che lo ha già fatto. Che poi questo è l’obiettivo di tutto.