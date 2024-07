Krejcikova-Paolini, finale femminile Wimbledon: orario, tv, streaming, pronostico

Krejcikova-Paolini è la finale del singolare femminile di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Jasmine Paolini, comunque vada, occupa già un posto speciale nella storia del tennis italiano. Nessuna tra le sue connazionali, prima di lei, si era mai spinta così lontano nello Slam più prestigioso del circuito tennistico: Wimbledon.

Prima finalista azzurra di sempre e prima dal 2016 a giocare due finali consecutive nel giro di poco più di un mese tra Roland Garros e Wimbledon: l’ultima a riuscirci era stata la leggendaria Serena Williams. “È un qualcosa di folle”, ha detto la lucchese dopo la maratona in semifinale con Donna Vekic durata quasi tre ore (2-6 6-4 7-6). La Paolini, effettivamente, sta lasciando a bocca aperta gli appassionati di tutto il mondo: l’attuale numero sette al mondo – da lunedì salirà certamente tra le prime 5 del ranking Wta per la prima volta in carriera – sembrava avesse poche chance ai Championships, non avendo mai superato il primo turno prima di quest’edizione. Ed invece eccola addirittura a contendersi il titolo nella finalissima.

Non contenta della prestazione monstre nei quarti contro la Navarro, la giocatrice toscana contro la croata ha ripreso per i capelli una partita che dopo il primo set – completamente dominato dalla Vekic – dava l’impressione di essere già chiusa. Certo, gli errori nei momenti decisivi della nativa di Osijek – soprattutto quelli commessi nel lottatissimo tie break del terzo set – l’hanno aiutata ma ancora una volta la Paolini ha dato una grande una grande dimostrazione di carattere, combattendo con le unghie e con i denti punto su punto.

In finale, contrariamente alle previsioni, non ci sarà la kazaka Rybakina ma la ceca Barbora Krejcikova, capace di sovvertire i pronostici nella seconda semifinale contro la campionessa del 2022, piegata in tre set.

La Krejcikova, nonostante oggi sia 32esima, resta una giocatrice con un enorme bagaglio di esperienza, sia nel singolare che nel doppio (dove ha fatto incetta di titoli, compreso Wimbledon, con la sua connazionale Siniakova). È una tennista che varia spesso i suoi colpi grazie alla sue doti tecniche e nel 2021 ha raggiunto il momento più alto della sua carriera vincendo il Roland Garros. Con la Paolini c’è un solo precedente, ma molto datato nel tempo: era il 2018 e la ceca si impose in due set nelle qualificazioni degli Australian Open.

La finale del singolare femminile di Wimbledon 2024 tra Barbora Krejcikova e Jasmine Paolini sarà trasmessa sabato 13 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica sei canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Uno (canale 201), il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà alle 15:00.

Il pronostico

L’esperienza, a questi livelli, è un fattore non da poco. Ed è per questo forse che i bookmaker vedono favorita – e non di poco – la tennista ceca, che come l’azzurra è arrivata a sorpresa in finale a Wimbledon (sull0’erba non aveva mai brillato). La Paolini, tuttavia, ha già dimostrato di saper andare oltre i propri limiti: a differenza della finale del Roland Garros, in cui doveva vedersela con la mostruosa Swiatek, l’italiana ha buone chance di riuscire nell’impresa. Se riuscirà ad essere efficace con il servizio come lo è stata finora e contrastare l’aggressività della Krejcikova muovendosi velocemente da un lato all’altro, non è detto che non possa scrivere un’altra pagina di storia. Sì, vale davvero la pena spendere un gettone per la nostra portacolori.

Krejcikova-Paolini: chi vince Wimbledon? Krejcikova

