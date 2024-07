Sinner, il tradimento in una foto: al cuor non si comanda

Sinner sorpreso nel bel mezzo di un clamoroso tradimento: inchiodato dalle fotocamere, lo scatto ha fatto il giro del web.

In origine, archiviato lo swing sull’erba, avrebbe dovuto fare rotta sulla Svezia, per riprendere dimestichezza con la terra rossa in vista delle Olimpiadi di Parigi. Jannik Sinner ha invece deciso, nelle scorse ore, di ritirarsi dal torneo di Bastad e di ricaricare un po’ le pile prima che sia tempo, per lui, di debuttare ai mitici Giochi.

Questo dopo che, ai quarti di finale di Wimbledon, un virus lo ha messo spalle al muro, sciupando probabilmente la prestazione sfoderata contro Daniil Medvedev. Un’eliminazione inaspettata che, manco a dirlo, come sempre capita, ahinoi, quando ci sono italiani di mezzo, ha generato non poche polemiche sui social e altrove.

I tifosi dell’ultima ora non riescono a perdonargli il fatto che, pur essendo numero 1 al mondo, abbia lasciato che il russo lo mettesse spalle al muro. Come se il fatto di essere in vetta al ranking significasse essere invincibile e non dover più perdere una partita. Ma tant’è. Sinner, ad ogni modo, è stato di parola. E infatti, una volta lasciata Londra, ha ben pensato di concedersi una vacanza con tutti i crismi, l’ideale per rifiatare un po’ dopo le fatiche di Wimbledon e dopo il virus che lo ha debilitato nel momento più concitato dei Championships.

Sinner, destinazione Sardegna: ha tradito le sue montagne

In vacanza, manco a dirlo, c’è andato con la nuova fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya, che 24 ore prima della sconfitta subita da Jannik sul Centrale, lasciava il campo in lacrime per un infortunio.

Avevano bisogno di staccare un po’, i due piccioncini, motivo per il quale sono volati alla volta della Sardegna, più precisamente della Costa Smeralda. Qui potranno ritemprare corpo e mente senza pressione, lontani da occhi indiscreti. Il loro arrivo all’aeroporto di Olbia è stato immortalato da alcuni turisti che, pur essendosi loro preventivamente incappucciati, li hanno riconosciuti in mezzo alla folla.

Il tradimento di Sinner, quindi, è nelle foto che un utente di Instagram ha postato tramite Stories, con tanto di tag al profilo del campione. Per le vacanze aveva sempre scelto i suoi amati monti, ma stavolta no. Aveva bisogno, evidentemente, di mare e di tenerezze, più che di aria fresca e di profumo di pini e di faggi. E al cuor, si sa, non si comanda mai.