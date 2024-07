Alex Zanardi, il gesto è da brividi: impossibile non commuoversi

Alex Zanardi, il gesto di solidarietà è da brividi ed è davvero impossibile non commuoversi. Ecco la situazione, bellissima, che si è creata

Dopo quel tragico incidente che gli è costato l’amputazione delle gambe, Alex Zanardi si è rimesso in moto, non ha mai mollato e ha ripreso in mano la propria vita. Quella vita che purtroppo lo ha messo davanti ad un’altra terribile esperienza.

Non conosciamo quali sono le reali condizioni della sua salute adesso e non possiamo fare altro, per chi ci crede, che dedicargli qualche preghiera. Di certo, e questo è un fatto, nessuno si dimentica di lui. Infatti, come leggiamo dal sito dedalomultimedia.org, c’è una nuova iniziativa che andrà ad aiutare quelle persone meno fortunate. Che andrà ad aiutare direttamente l’associazione creata da Alex Zanardi.

Alex Zanardi, ecco la nuova iniziativa

Parliamo di un libro, scritto da Paul Sterling, nel quale viene raccontata una storia di ispirazione e di coraggio. Si intitola “Adele e Oliver. Il Vento dei Sogni” ed è già disponibile in libreria e nelle piattaforme virtuali. “Una storia emozionante che racconta il viaggio straordinario di una bambina, nata e cresciuta a “La collina del miele” che a causa di un incidente subisce un’amputazione ad una gamba. Insieme al suo amico a 4 zampe Oliver, Adele lotterà per raggiungere il suo sogno: partecipare alle Paralimpiadi”.

Sappiamo benissimo che questa storia è identica a quella di Alex, che ha raggiunto i suoi sogni. Tant’è che si lege che una parte del ricavato del libro “andrà all’Associazione Alex Zanardi BIMBINGAMBA Odv che realizza protesi per bambini che hanno subito delle amputazioni e non possono usufruire dell’assistenza sanitaria”. Insomma se mai ci fosse bisogno di un ulteriore motivo per comprare questa libro, eccolo servito. Fare beneficienza aiuta il cuore di tutti. E per l’associazione di Alex non possiamo fare altro che comprarlo anche noi.