Estrazione Superenalotto 12 luglio 2024: vincite e quote

12 luglio 2024, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 110. Ecco tutti i ragguagli

12 luglio 2024: sale l’attesa per l’estrazione odierna del Superenalotto. In tanti nelle ultime ore hanno infatti provato a sfidare la sorte con le loro giocate, pronti a centrare il jackpot del Superenalotto che nel frattempo cresce a dismisura. Passiamo quindi in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le relative quote che i fortunati della giornata si porteranno a casa. Ecco la carrellata completa:

SUPERENALOTTO

Punti 6: Vincite –

Punti 5+: Vincite –

Punti 5: Vincite 2, Quote € 61.198,06

Punti 4: Vincite 221, Quote € 566,81

Punti 3: Vincite 9.955, Quote € 37,75

Punti 2: Vincite 170.731, Quote € 6,82

SUPERSTAR

Punti 6SB: Vincite –

Punti 5+SB: Vincite –

Punti 5SS: Vincite –

Punti 4SS: Vincite 2, Quote € 56.681,00

Punti 3SS: Vincite 49, Quote € 3.775,00

Punti 2SS: Vincite 965, Quote € 100,00

Punti 1SS: Vincite 7347, Quote € 10,00

Punti 0SS: Vincite 20.903, Quote € 5,00

Combinazione vincente SuperEnalotto: 60 54 70 89 75 43

Numero Jolly: 30

Numero Superstar: 20

Jackpot: 47.300.000 euro