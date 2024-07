Scommesse, bastano 2 euro per vincerne mille: Euro 2024 senza segreti

Scommesse, eccoci di nuovo: bastano solamente due euro per vincerne mille: per noi de IlVeggente è un Euro 2024 senza nessun segreto

Ve lo abbiamo anticipato prima che non era finita qui. E stiamo qui di nuovo a raccontarvi di una vincita piazzata con i pronostici del IlVeggente. Volete sapere dove li pubblichiamo in maniera totalmente gratuita, senza nessuna richiesta di iscrizione o di registrazione? Bene, seguite questo link, e anche voi potrete esultare come hanno fatto nei nostri giorni, ma di solito tutto l’anno e chi ci segue lo può confermare, i nostri utenti.

Insomma, se prima vi abbiamo raccontato di una vincita clamorosa di cinque mila euro, investendo comunque cento euro e andando a puntare sul doppio tiro in porta di Foden e di Xavi Simons, protagonisti della semifinale dell’Europeo Inghilterra-Olanda, qui vi parliamo di un colpo di mille euro fatto con solamente due euro investiti. Un bonus, addirittura, come ci ha spiegato l’utente che ha pubblicato la foto della schedina incriminata. Tutto davvero bellissimo.

Scommesse, ecco il colpo con 4 pronostici

Quattro pronostici totali, che hanno fatto lievitare una quota a oltre 500volte la posta. In questa nuova schedina il nostro utente non solo ha inserito quei due calciatori citati prima che hanno effettivamente calciato almeno due volte nello specchio della porta durante il match, ma anche deciso di mettere nella stessa schedina anche altri due ammoniti, sempre pronosticati da IlVeggente.

Il risultato è stato davvero clamoroso, visto che sia Bellingham dell’Inghilterra, sia Dumfries dell’Olanda, nell’occasione che ha portato al calcio di rigore poi calciato, e realizzato, da Kane, sono finiti sul taccuino del direttore di gara. E ovviamente la gioia è stata davvero enorme, di quelle che non si possono in nessun modo dimenticare, di quelle che fanno felici anche noi. Ora non vi resta che seguirci. E se prima non eravate convinti di cliccare sul link, ve lo riproponiamo qui, magari leggendo avrete cambiato idea. Tutto gratuito, ribadiamo!