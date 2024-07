MLS, i pronostici sulle partite di domenica 14 luglio

MLS, si preannuncia un’altra notte intensa tra Stati Uniti e Canada con la Week 22: Cincinnati punta ad allungare in classifica generale sull’Inter Miami.

In attesa delle finali delle due grandi manifestazioni continentali ancora in corso, Euro 2024 e Coppa America, nella notte (italiana) tra sabato 13 e domenica 14 luglio la MLS, il massimo campionato calcistico nordamericano, è pronto a regalare spettacolo con una scorpacciata di partite, valide per la Week 22 della regular season. Occhi puntati sulla squadra che finora ha totalizzato il maggior numero di punti, Cincinnati.

In Ohio possono sognare in grande, soprattutto dopo la terza vittoria di fila – la quinta nelle ultime 6 giornate – in cui hanno sommerso di gol la seconda della classe, l’Inter Miami, approfittando delle assenze dei big Messi e Suarez. Parliamo comunque di un risultato tennistico, un roboante 6-1 che conferma l’ottimo stato di forma degli uomini guidati da Pat Noonan. Cincinnati punta a migliorare il record e dovrebbe arrivare un’altra vittoria contro Charlotte, sempre sconfitta nelle ultime due partite e poco efficace in trasferta. Crisi nerissima invece per il Toronto FC di Insigne e Bernardeschi: i canadesi devono fare i conti con una lunga striscia negativa che va avanti da ben sette partite ed in settimana hanno perso anche contro il Forge nel Canadian Championship. Riusciranno ad invertire la tendenza contro un’altra squadra che non riesce più a vincere da metà maggio come Philadelphia? Secondo noi stavolta dovrebbero riuscire a strappare almeno un pareggio.

Vittoria probabile per i Houston Dynamo, sfortunati una settimana fa a Salt Lake City: i texani archivieranno verosimilmente la sconfitta rimediata nello Utah contro il disastroso Minnesota United, che non ha collezionato neanche un punto nelle ultime sei giornate.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le sfide più interessanti che propone questa Week c’è quella tra Colorado Rapids e New York Red Bulls. I padroni di casa attraversano un momento positivo e nell’ultimo mese hanno perso solo con Los Angeles. Per il resto, hanno conquistato solamente vittorie.

Ad ogni modo, sono in salute anche i Tori Rossi della Grande Mela: pur partendo sfavoriti dovrebbero vendere cara la pelle in una partita in cui i gol non mancheranno. Si preannuncia avvincente anche il match tra Los Angeles FC e Columbus Crew: i losangelini di Steven Cherundolo non perdono da inizio maggio e con ogni probabilità avranno la meglio anche su un avversario che sta molto bene come i Crew (4 successi consecutivi).

Per chi invece va a caccia di gol, il nostro consiglio è quello di guardare alle sfide che vedono protagonisti DC United, St. Louis City, New York City, Nashville e Chicago Fire: spulciando tra le statistiche, si tratta di squadre che hanno concretizzato molto meno rispetto alle occasioni create in termini di Expected Goals e vale la pena spendervi un gettone.

MLS, possibili vincenti

Cincinnati (in Cincinnati-Charlotte, ore 01:30)

Toronto FC o pareggio (in Toronto FC-Philadelphia Union, ore 01:30)

Houston Dynamo (in Houston Dynamo-Minnesota United, ore 02:30)

Colorado Rapids o pareggio (in Colorado Rapids-NY Red Bulls, ore 03:30)

Los Angeles FC (in Los Angeles FC-Columbus Crew, ore 04:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

DC United-Nashville, ore 01:30

Austin-Seattle Sounders, ore 02:30

St. Louis City-Vancouver Whitecaps, ore 02:30

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

New England Revolution-Orlando, ore 01:30

Chicago Fire-New York City, ore 02:30

Portland Timbers-Real Salt Lake, ore 04:25

Los Angeles FC-Columbus Crew, ore 04:30

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria di Houston in Houston-Minnesota è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Chicago- NY City è quotato invece a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.