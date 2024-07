Canada-Uruguay, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Canada-Uruguay è la finale per il terzo e quarto posto della Coppa America e si gioca domenica alle 02:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

La favola del Canada, com’era ampiamente prevedibile, si è conclusa in semifinale contro i campioni in carica dell’Argentina (2-0), ma la selezione di Jesse Marsch, alla sua prima partecipazione alla fase finale della Coppa America, può ritenersi soddisfatta di ciò che è riuscita a realizzare in questi 20 giorni.

David e compagni, infatti, sono andati oltre le più rosee aspettative. Non solo hanno superato la fase a gironi – obiettivo principale – ma sono addirittura finiti tra le prime 4 ed avranno anche la possibilità di piazzarsi sull’ultimo gradino del podio nella cosiddetta “finalina” per il terzo posto con l’Uruguay. Difficile ipotizzare un percorso migliore di questo, dal momento che l’ex allenatore di Lipsia e Leeds era in carica soltanto da due mesi. Un’avventura che infonde fiducia in vista del Mondiale 2026, che il Canada organizzerà insieme a Stati Uniti e Messico. C’è grande delusione, invece, in casa Uruguay dopo la sconfitta di misura in semifinale contro la Colombia: una rete di Jefferson Lerma al 39′ del primo tempo (0-1) ha deciso un match equilibratissimo impedendo alla Celeste di andarsi a giocare il titolo nella finalissima con l’Argentina, che sarebbe stato il giusto coronamento per un torneo in cui la squadra di Marcelo Bielsa ha fatto vedere cose molto positive.

Tante assenze per Bielsa

Questa Coppa America dovrà essere un punto di partenza anche per gli uruguagi, che hanno dato vita ad un nuovo ciclo sotto la guida del tecnico argentino, capace di imprimere una svolta sotto tanti punti di vista.

Per quanto riguarda le formazioni, Marsch dovrebbe poter schierare dal 1′ Davies: infortunatosi nel corso della semifinale con l’Argentina, il terzino del Bayern Monaco ha recuperato subito e con ogni probabilità farà parte dell’undici titolare. Ci saranno diversi cambi, invece, nell’Uruguay: Ronald Araujo è infortunato, Varela e de la Cruz sono squalificati e l’ex centrocampista juventino Bentancur è uscito in lacrime contro la Colombia per un problema alla gamba. Occhio anche ad una possibile sanzione last minute per Darwin Nunez, protagonista di un episodio increscioso a fine match contro la Colombia. L’attaccante del Liverpool è salito sugli spalti per affrontare a muso duro alcuni tifosi colombiani che stavano minacciando i parenti dei calciatori uruguaiani.

Il pronostico

L’Uruguay è rimasto a secco sia con il Brasile che contro la Colombia ma in questo match dovrebbe sbloccarsi offensivamente, nonostante qualche assenza di troppo. Le motivazioni dei sudamericani non saranno alle stelle, ma alla lunga la maggior qualità della Celeste farà la differenza: non è da escludere che la selezione di Bielsa riesca anche a tenere la porta inviolata.

Comparazione quote

La vittoria dell’Uruguay è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” invece è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai.

Le probabili formazioni di Canada-Uruguay

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Miller, Davies; Laryea, Osorio, Eustaquio, Shaffelburg; David, Larin.

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Nandez, Gimenez, M. Olivera, Vina; Valverde, Ugarte; Pellistri, De Arrascaeta, M. Araujo; Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

