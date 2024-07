Spagna-Inghilterra: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Spagna-Inghilterra, all’Olympiastadion di Berlino va in scena l’atteso epilogo dell’Europeo tedesco: in palio anche il titolo di capocannoniere.

Il calcio è pronto per far ritorno “a casa”? Tre anni dopo la grande delusione di Wembley si ripropone lo stesso quesito, anche se stavolta i tifosi dell’Inghilterra, per una questione prettamente scaramantica, hanno cercato di intonare il meno possibile il motivetto della famigerata “Football is coming home”.

Se a Euro 2020 fu l’Italia ad impedire che la coppa Henri Delaunay tornasse nel paese degli inventori di questo gioco, stavolta ci proverà la brillante Spagna di Luis De La Fuente (ma soprattutto dei giovani talenti Yamal e Williams). La Roja è stata l’unica a divertire ed a proporre qualcosa di interessante in un Europeo in cui le belle partite si possono contare sulle dita di una mano. Ed in cui molte delle presunte “big” hanno deluso sul piano del gioco (vedi Francia). La Spagna invece è apparsa super organizzata sin dalla prima partita.

Morata e compagni hanno dimostrato subito di avere le idee chiare, sviluppando delle trame – non più solo possesso palla – che enfatizzassero l’immenso talento dei suoi interpreti, attraverso pressing e verticalizzazioni. Un mix letale per qualsiasi squadra che le Furie Rosse hanno trovato sul loro cammino.

A farne le spese sono state prima Croazia e Italia nel girone. Poi la matricola Georgia negli ottavi ed infine Germania e Francia, rispettivamente nei quarti ed in semifinale. Non si può dire lo stesso degli inglesi, arrivati all’ultimo atto di Berlino principalmente grazie alle loro individualità. La selezione dei Tre Leoni, senza incantare, si è affidata ogni volta ai singoli (Bellingham, Kane) per tirarsi fuori dai guai. Negli ottavi contro la Slovacchia si è salvata a 40 secondi dalla fine, contro la Svizzera nei quarti l’ha spuntata ai rigori e con l’Olanda, in semifinale, ha completato la rimonta al 90′ grazie ad un gol dell’attaccante di riserva Watkins.

Ruiz ha numeri da attaccante

È stato indubbiamente l’Europeo della stellina Yamal ma tra i giocatori più determinanti, nella Spagna, c’è l’ex Napoli Fabian Ruiz. Eccezionale sia con la palla tra i piedi che senza.

Il centrocampista del PSG ha realizzato due gol e tirato ben 15 volte verso la porta avversaria, di cui 9 da fuori area. Numeri da attaccante. I tiri dalla distanza sono uno dei talloni d’Achille per il portiere inglese Pickford.

Ed è per questo che indichiamo Ruiz come possibile marcatore della finale berlinese. Oltre a lui è d’obbligo spendere un gettone anche su Harry Kane, che già nelle quote antepost scegliemmo come potenziale capocannoniere di quest’Europeo. Il fromboliere del Bayern Monaco è tutt’ora in piena corsa per diventarlo.

L’ex Tottenham è cresciuto match dopo match ed il ct Southgate si affida ancora una volta al suo killer instinct per bucare la difesa iberica. Per quanto riguarda gli assist è impossibile non considerare Yamal, che finora ne ha fatti registrare ben 3, creando numerose occasioni. Ci aspettiamo, poi, almeno due tiri in porta da Dani Olmo, un altro attaccante aggiunto (3 reti finora), e da Foden, che sta beneficiando del nuovo modulo scelto da Southgate. Occhio anche a Nico Williams, pericolosissimo con i suoi dribbling a sinistra, e al difensore Stones, che può fare male di testa sugli sviluppi da calcio piazzato. Due nomi per parte riguardo ai possibili gialli sventolati dall’arbitro Letexier: Cucurella e Le Normand (Spagna) e Bellingham e Shaw (Inghilterra), anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Trippier.

