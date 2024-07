Medvedev-Alcaraz, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Medvedev-Alcaraz è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Tutti aspettavano la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con l’altoatesino che avrebbe avuto l’occasione di vendicare la sconfitta patita un mese fa al Roland Garros. La prima delle due semifinali di Wimbledon 2024 invece sarà il remake di quella della passata stagione: lo spagnolo, campione in carica, si ritroverà di fronte quel Daniil Medvedev che un anno fa spazzò via in poco meno di due ore, concedendogli soltando 9 games.

Il russo è riuscito a sfatare il tabù Sinner mettendo fine ad una striscia di cinque sconfitte consecutive contro il numero uno al mondo. Il nativo di Mosca ha saputo approfittare del fatto che il tennista azzurro non fosse al 100% per via di un malessere che ha cominciato a condizionarlo dal secondo set ma ciò non significa che non abbia disputato una buona partita, anzi. Un Medvedev così efficace non lo si vedeva da tempo, costantemente agressivo e capace di comandare spesso il gioco. Pur totalizzando meno punti rispetto a Sinner, il campione dello US Open 2021 ha giocato meglio quelli più importanti e l’ha spuntata dopo cinque lottatissimi set (6-7 6-4 7-6 2-6 6-3) dimostrando anche di essere in buone condizioni dal punto di vista fisico.

Terzo scontro sull’erba di Wimbledon

Alcaraz in quest’edizione dei Championships non ha mai dato la sensazione di onnipotenza ma se l’è sempre cavata grazie alle sue straordinarie doti tecniche, che gli hanno permesso di uscire indenne da situazioni molto complicate. Come quella contro lo statunitense Tiafoe nel terzo turno, piegato solamente al quinto set.

Il murciano ha poi perso per strada almeno un set anche nei due match successivi contro il francese Humbert e l’americano Paul. Questo sarà il settimo testa a testa fra i due, il terzo sull’erba di Wimbledon. Medvedev se ne è aggiudicati due: ai Championships nel 2021 contro un Alcaraz ancora inesperto, ed allo US Open 2023.

