Inter show, triplo colpo: difesa rivoluzionata

Calciomercato Inter, Marotta è pronto a fare il suo solito show estivo dopo aver preso Zielinski e Taremi a zero. Triplo colpo in difesa

Beppe Marotta, da un mese a questa parte, è il nuovo presidente dell’Inter. E chissà, magari anche questa nuova carica lo sta facendo accelerare su diverse questioni di mercato che riguardano i nerazzurri.

Quando era “solamente” l’amministratore delegato ha chiuso a parametro zero sia Zielinski dal Napoli che Taremi dal Porto: il primo è già stato ufficializzato dal club nerazzurro, il secondo invece ieri è sottoposto a degli ulteriori accertamenti medici prima del via libera definitivo. Insomma, anche in questo caso non ci sono problemi all’orizzonte. Chiuse anche diverse operazioni in uscita, con dei giocatori che erano in scadenza e che hanno salutato, adesso secondo le informazioni che in particolare in questo caso arrivano dalla Spagna, l’Inter vuole determinare il mercato andando a rinforzare la difesa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi, anche lui in odore di rinnovo. E si parla di un triplo colpo clamoroso in quel reparto. Anche se probabilmente non tutti arriveranno.

Calciomercato Inter, ecco il triplo colpo

Tre nomi importanti: il primo è quello di Hermoso, che ha salutato l’Atletico Madrid a parametro zero, e che è entrato nella testa di Marotta come possibile innesto. Il giocatore chiede tanto, almeno 5 milioni di euro di contratto, e questo un poco frena i nerazzurri. Che, però, non stanno con le mani in mano. Anzi. Nel mirino, a costi decisamente più contenuti e con meno richieste tecniche, ci è finito pure Ricardo Rodriguez, difensore del Torino che potrebbe essere in uscita.

Come ultima pista – ma occhio anche al derby con la Juventus – è spuntato fuori il nome di Kiwior, ex Spezia, adesso all’Arsenal. Come detto c’è la sensazione che almeno uno dei tre possa arrivare alla corte di Inzaghi, che deve convivere con l’idea di un Acerbi ormai non più ragazzino e che potrebbe anche perdere De Vrij. Insomma, qualcuno deve arrivare per forza e Marotta le idee ce le ha abbastanza chiare.