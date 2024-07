Musetti-Djokovic, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Musetti-Djokovic è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Giocando un tennis d’altri tempi, forse anche un po’ anacronistico, Lorenzo Musetti ha scritto un’altra pagina di storia per il tennis italiano. Il tennista carrarino, ribaltando i pronostici contro il favoritissimo americano Taylor Fritz nei quarti di finale di Wimbledon al termine di 5 set al cardiopalma, è diventato il quarto azzurro di sempre ad approdare in semifinale ai Championships londinesi dopo Pietrangeli, Berrettini e Sinner.

Musetti, che negli Slam finora non era mai andato più in là degli ottavi, corona così una stagione meravigliosa sull’erba, superficie che fino a due anni fa conosceva pochissimo (il suo primo successo sui prati l’ha ottenuto nel 2023). Il toscano, infatti, ha fatto semifinale a Stoccarda, finale al Queen’s e adesso semifinale a Wimbledon, riscoprendosi improvvisamente un “erbivoro”. Contro Fritz dopo il primo set sembrava spacciato ed invece, avvicinandosi alla riga di fondo ed affidandosi quasi completamente alle sue qualità tecniche, ha iniziato a disorientare il big server statunitense, spaesato di fronte a tutte quelle variazioni. C’è da dire pure che il suo percorso a Londra non è stato impossibile: nei primi tre turni Musetti ha affrontato tre giocatori alla sua portata come Lestienne, Darderi e Comesana e negli ottavi il promettente – ma ancora acerbo – Perricard.

In semifinale lo attende uno degli indiscussi protagonisti di questi nobili prati, il sette volte campione Novak Djokovic. Sarà il settimo testa a testa tra i due: Musetti l’ha spuntata solo a Montecarlo nel 2023.

Il serbo punta dritto al suo 25esimo Slam e, nonostante lo stop di un mese per via dell’operazione al menisco, è apparso in buona forma nella capitale inglese. Aiutato dal tabellone, Djokovic non ha corso grossi rischi. Dopo le affermazioni su Kopriva, Fearnley e Popyrin negli ottavi ha impiegato solo tre set per domare l’ex top 10 Rune. Il nativo di Belgrado, poi, ha potuto usufruire di due giorni di riposo in più per il ritiro dell’australiano Alex de Minaur, che ha dato forfait prima del quarto di finale per un problema fisico.

Il match valido per le semifinali di Wimbledon 2024 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sarà trasmesso venerdì 12 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica sei canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Uno (canale 201), il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà alle 14:30.

Il pronostico

Lo diciamo subito, a scarso di equivoci: Musetti ha speranze irrisorie contro Djokovic, che su questa superficie la fa da padrone ormai da anni (unica eccezione la finale persa lo scorso anno con Alcaraz). Il serbo finora ha praticamente passeggiato, giocando anche una partita in meno, e sarà dunque molto più fresco rispetto all’azzurro. I due si ritrovano a distanza di poco più di un mese, quando al Roland Garros Musetti riuscì – per la seconda volta in tre anni – a portare Nole al quinto set. Immaginiamo un match meno equilibrato di quello di Parigi ma che il tennista carrarino vinca almeno un set non è un’utopia.