Alex Zanardi ha rifiutato: tutta la verità

Alex Zanardi ha rifiutato per mantenere la parola data un anno prima. Ecco la verità su una scelta del pilota che allora tutti non capirono

Non sappiamo nemmeno noi realmente il motivo, ma è un periodo in cui escono video e notizie di Alex Zanardi assai importanti. Chissà, forse manca da troppo tempo a tutti il pilota italiano che nella vita ne ha passate tante e anche in questo momento lotta per rimanere tra di noi. Almeno così potrebbe essere, visto che di notizie ufficiali sulle sue condizioni di salute non se ne hanno. Ma il nostro pensiero, in ogni caso, è sempre con lui.

Detto questo, che è una premessa che ci sta tutta, adesso andiamo a vedere quello che sarebbe successo nel 1994, quando Zanardi era in Formula Uno, e quando doveva decidere su che squadra andare a correre negli anni successivi. Una rivelazione importante, riportata su X dall’account F1AlmostMovesandTransferRumours, che segue da vicino non solo le dinamiche di questi anni, ma che ogni tanto riporta delle notizie abbastanza datate che forse tutti i tifosi a quel tempo non avevano capito.

Zanardi, la verità sulla scelta Lotus

Nel 1994 Zanardi rifiutò la possibilità di correre per la Benetton, una squadra allora abbastanza importante, a quanto pare per non tornare indietro su quella che era stata una parola data l’anno precedente alla Lotus.

(1) F1AlmostMovesandTransferRumours su X: “Alex Zanardi turned down the possibilty of driving for Benetton in 1994, to join Lotus, that guaranteed him a seat for 1993 already. See details below⬇️⬇️ #F1 #Formula1 #RetroF1 https://t.co/GajA35jp4a” / X

Quest’ultima squadra infatti gli aveva garantito un posto, cosa che non aveva fatto la Benetton, e allora rimase della sua convinzione, quella di non tornare indietro e di continuare sulla propria scelta. Giusta o sbagliata che sia stata, non sta evidentemente a noi commentarla anche perché è passato così tanto tempo e di cose, purtroppo, ne sono successe tante, rimane il fatto: la parola data è quella e non si torna indietro in nessun modo. Un altro segnale importante, inequivocabile, su cosa è stato Alex Zanardi per tutto il movimento. Forza Alex, sappi che noi ti aspettiamo.