Gratta e Vinci, subito 100mila euro col Tris Vincente

Gratta e Vinci, l’offerta si arricchisce: con una spesa di soli due euro se ne possono vincere ben 100mila. E attenzione ai simboli bonus.

Probabilmente il motivo del loro successo è da ricercare anche nelle novità, che vengono proposte in maniera sempre più frequente. L’offerta, infatti, è destinata ad ampliarsi anche nel corso di questo mese. È pronto al debutto un nuovo Gratta e Vinci. Si chiama “Il Tris Vincente” e promette, con un investimento di soli 2 euro, di intascarne fino a 100mila.

Di premi, tuttavia, ne mette in palio a bizzeffe questo tagliando: oltre all’importo speso per acquistarlo presso il rivenditore, si possono vincere anche cifre che vanno da 5 fino a 1000 euro. Tentare la fortuna con il “Tris Vincente” è semplicissimo: basta grattare le quattro “giocate”, ciascuna composta da tre stelline gialle con il simbolo dell’euro sopra. Ad ogni giocata, come viene spiegato dettagliatamente sul sito GrattaeVinci.com, corrisponde un premio. Il cui importo verrebbe vinto dal possessore del tagliando se sotto le stelle dovessero comparire tre simboli uguali. Esistono però dei simboli bonus, che ci vengono in soccorso nel caso in cui non riuscissimo a fare il colpaccio. Con il quadrifoglio intascheremmo 10 euro, con il cornetto 20 e con il ferro di cavallo la vincita sarebbe ancora più consistente (50 euro).

Gratta e Vinci, pronto a debuttare il nuovo “Tris Vincente”

Il “Tris Vincente” appartiene a quella categoria di Gratta e Vinci meno costosi. Pensati per chi vuole limitarsi a spendere una cifra irrisoria per “stuzzicare” la dea bendata.

Chi punta al colpo grosso, invece, solitamente sceglie uno dei cosiddetti “classici”: il Miliardario. Proprio pochi giorni fa, a Susegana in provincia di Treviso, un fortunato utente è diventato tutt’ad un tratto milionario, portando a casa ben 2 milioni di euro. Sempre nel trevigiano, qualche giorno prima, erano stati vinti 5 milioni, con un Gratta e Vinci della categoria Miliardario Maxi. Quale sarà la prossima regione fortunata? Difficile prevederlo, ma di sicuro da questo mese contribuirà anche il neonato “Tris Vincente” a far sognare gli italiani minuti di monetina e pronti a tentare la fortuna.