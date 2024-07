Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 11 luglio

Conference League, solita carrellata di partite nel primo turno preliminare della terza manifestazione continentale: pronostici.

È trascorso poco più di un mese dall’epilogo della Conference League 2023-24, vinta dai greci dell’Olympiacos nella finale di Atene contro la Fiorentina. Ma, come per le altre due competizioni UEFA (Champions ed Europa League), è già tempo di ripartire. Anche questa manifestazione subirà delle modifiche a partire da quest’edizione: 36 squadre invece di 32 e niente più fase a gruppi per come l’abbiamo conosciuta finora.

Ci sarà un grande girone unico in cui ognuna disputerà sei partite affrontando sei avversari diversi (tre in casa e tre in trasferta) ed agli ottavi di finale si qualificheranno le prime otto, mentre le classificate dal nono al ventiquattresimo posto dovranno disputare gli spareggi per poter approdare tra le prime 16.

Tutto invariato invece per quanto riguarda i turni preliminari: saranno quattro – le 5 squadre che provengono dai principali campionati europei (compresa la Fiorentina) entrano in gioco all’ultimo – e ci si sfiderà in match di andata e ritorno. Il primo turno prevede la solita carrellata di partite tra squadre per lo più sconosciute e provenienti da campionati poco competitivi. Per i bosniaci del Sarajevo, ancora a caccia della prima vittoria nelle qualificazioni della Conference League, è in programma una trasferta complicata in Kazakistan contro l’Aktobe, il cui campionato è già iniziato da più di 10 giornate: la maggiore freschezza atletica potrebbe fare la differenza. Compito più agevole invece per gli irlandesi del Derry City, nettamente favoriti contro i gibilterrini dei Bruno’s Magpies. Successo esterno probabile anche per i lussemburghesi del Dudelange, che nel primo turno dovranno vedersela con l’AC Escaldes, club di Andorra.

Le previsioni sulle altre partite

Vanno a caccia del colpaccio i finlandesi del KuPS, che verosimilmente faranno valere la maggiore esperienza in casa dei lussemburghesi dello Strassen in una sfida che promette gol.

Un discorso che vale anche per il match tra i gallesi del Bala Town e gli estoni del Paide: anche in questo caso potremmo assistere ad una vittoria esterna. Previsto almeno un gol per parte in Liepaja-Vikingur, VPS-Zalgiris e Stjarnan-Linfield, che si preannunciano più equilibrate del previsto. I gol non mancheranno neppure nelle due sfide che vedono protagoniste due squadre sammarinesi, Tre Penne e La Fiorita, oltre a Bravo-Connah’s Quay e Shelbourne-St Joseph’s.

Conference League, possibili vincenti

Aktobe (in Aktobe-Sarajevo, ore 17:00)

Derry City (in Bruno’s Magpies-Derry City, ore 18:00)

Dudelange (in AC Escaldes-Dudelange, ore 18:30)

KuPS (in Strassen-KuPS, ore 19:00)

Paide (in Bala Town-Paide, ore 20:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Liepaja-Vikingur, ore 17:00

VPS-Zalgiris, ore 19:00

Stjarnan-Linfield, ore 21:00

Conference League, le partite da almeno tre gol complessivi

Bravo-Connah’s Quay, ore 18:00

Floriana-Tre Penne, ore 19:00

La Fiorita-Isloch, ore 20:45

Shelbourne-St Joseph’s, ore 20:45

Le partite da meno di tre gol complessivi

Siauliai-Levadia, ore 17:00

Noah-Shkendija, ore 18:00

