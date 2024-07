Wimbledon, un serbo sulla strada di Sinner: notizie e pronostici venerdì 5 luglio

Wimbledon, dopo la dura battaglia con il connazionale Berrettini nel secondo turno per l’altoatesino c’è Kecmanovic: notizie e pronostici.

Si comincia a fare sul serio a Wimbledon: iniziano oggi i primi incontri di terzo turno ed a scendere in campo toccherà ai tennisti che popolano la parte alta del tabellone – apparentemente la più competitiva – tra cui il numero uno al mondo Jannik Sinner.

Neppure il tempo di carburare che l’altoatesino ha dovuto subito alzare i giri del motore. Si è rivelata ancora più dura del previsto la sfida con il connazionale Matteo Berrettini (7-6 7-6 2-6 7-6). Il romano, sempre pericoloso sui prati londinesi grazie al suo potente servizio, ha costretto Sinner a giocare il suo miglior tennis per venire a capo di una partita complicatissima, nella quale ci sono stati ben tre tie break. Alla fine l’ha spuntata il nativo di San Candido, più glaciale di Berrettini nel portare a casa i punti decisivi. Il campione degli Australian Open 2024 adesso deve recuperare in fretta – è rimasto in campo per 4 ore – perché lo attende il serbo Miomir Kecmanovic. La stanchezza sarà un fattore? Potrebbe esserlo sicuramente anche per il giocatore di Belgrado, visto che per ribatare i pronostici nella sfida con l’olandese Griekspoor ci sono voluti cinque set. Kecmanovic ha disputato un ottimo Wimbledon finora ma contro Sinner ha obiettivamente poche chance. L’azzurro, peraltro, l’ha sempre battuto nei tre precedenti: non sarebbe una sorpresa, dunque, se i game complessivi dovessero essere meno di 33.

Fognini, scontro tra veterani con Bautista Agut

L’altro italiano in campo oggi è Fabio Fognini, approdato a sorpresa al terzo turno dei Championships: non ci riusciva dal 2021. Un’enorme soddisfazione per il 37enne di Arma di Taggia – ormai ai margini del circuito principale – essersi preso lo scalpo di un top 10 come il norvegese Casper Ruud.

Non sono mancate le solite montagne russe nella sfida con lo scandinavo – Fognini ha sprecato quattro match point – ma la vittoria alla fine è arrivata ugualmente. Sarà molto dura nello scontro tra veterani con lo spagnolo Bautista Agut in quello che sarà il loro 13esimo testa a testa in carriera. L’iberico, più a suo agio sull’erba, è favorito ma il tennista ligure può vincere almeno un set. Tra gli altri incontri in programma oggi spicca quello tra Nakashima e Humbert, con lo statunitense che secondo ha le carte in regola per sorprendere il francese. Tra Paul e Bublik, invece, dovrebbe prevalere la regolarità dell’americano. Intrigante anche la sfida tra il canadese Shapovalov e lo statunitense Shelton, quest’ultimo reduce da due vittorie al quinto set. Talento contro potenza: “Shapo” è imprevedibile ma la maggiore attitudine su questa superficie si rivelerà determinante.

Per Medvedev non filerà tutto liscio contro l’ostico Struff e stavolta anche il campione in carica Alcaraz potrebbe concedere qualcosa all’eclettico Tiafoe. Scegliamo infine il bulgaro Dimitrov nell’altro scontro tra ultratrentenni con il francese Monfils.

Wimbledon: possibili vincenti

Nakashima in Nakashima-Humbert

Paul in Paul-Bublik

Shapovalov in Shapovalov-Shelton

Dimitrov in Dimitrov-Monfils

Wimbledon, i pronostici sui games

Bautista Agut-Fognini (over 38,5)

Struff-Medvedev (over 40,5)

Alcaraz-Tiafoe (over 32,5)

Sinner-Kecmanovic (under 32,5)

Comparazione quote

Bautista Agut-Fognini over 28,5 games è quotato a 1.81 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai. Alcaraz-Tiafoe over 32,5 games è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

