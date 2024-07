Portogallo-Francia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Portogallo-Francia è una partita valida per i quarti di finale di Euro 2024 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Kylian Mbappé si appresta a seguire le orme del suo idolo, Cristiano Ronaldo, che da bambino ammirava con la maglia del club a cui si è appena legato, il Real Madrid, coronando il sogno di una vita. Oggi invece l’ex PSG, per poter proseguire l’avventura nell’Europeo tedesco, dovrà chiedere strada proprio al “vecchio” CR7, che a 39 anni suonati è ancora un leader del suo Portogallo, tornato tra le prime otto del continente.

La narrazione dell’elettrizzante sfida che andrà in scena ai quarti di finale di Euro 2024 tra i lusitani e la Francia – che è poi un remake dell’indimenticabile finale del 2016, quando il Portogallo impedì ai Bleus di festeggiare a casa loro, vincendo il suo primo Europeo – non può prescindere da questi due fenomeni, pronti a sfidarsi in un imperdibile scontro generazionale.

Il loro apporto, finora, è stato importante ma non si può dire che abbiano incantato. Ronaldo è ancora a secco di gol: contro la Slovenia ha pure sbagliato un rigore, scoppiando in lacrime. Mbappé, che nella prima partita contro l’Austria si è fratturato il setto nasale – da allora è costretto a giocare con una maschera protettiva – ha gonfiato la rete in una sola occasione, su calcio di rigore (1-1 contro la Polonia). La selezione di Didier Deschamps, grande favorita per la vittoria finale, ha deluso principalmente sul piano realizzativo, segnando a malapena 3 reti in 4 partite. E – udite, udite – neanche uno su azione (un rigore e due autoreti).

Nell’ottavo di finale contro il Belgio – match tutt’altro che godibile – la Francia ha avuto la meglio 1-0 grazie ad un guizzo di Kolo Muani nel finale, che ha propiziato l’autogol di Vertonghen.

Neppure il Portogallo, altra rappresentativa che rientra nel novero delle favorite, ha convinto appieno. Bene nelle prime due partite (Repubblica Ceca e Slovenia), nelle quali ha blindato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Meno bene contro la Georgia, con cui ha perso 2-0 nell’ultima giornata della fase a gironi, e contro la Slovenia negli ottavi. Lunedì scorso CR7 e compagni l’hanno spuntata solo ai rigori (0-0): il protagonista indiscusso è stato il portiere Diogo Costa che, oltre a neutralizzare tutti e tre tiri dal dischetto dei giocatori sloveni, a fine secondo tempo supplementare ha compiuto un autentico miracolo su Sesko.

Le ultime notizie sulle formazioni

Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, dovrà fare delle valutazioni, visto che molti dei suoi sono rimasti in campo per ben 120 minuti con la Slovenia. Difficile, tuttavia, ipotizzare che stravolga l’11 titolare. Alle spalle di Ronaldo agiranno come al solito Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Leao, in mediana invece la coppia che dà più garanzie è quella formata da Vitinha e Palhinha. Dietro chi rischia il posto è il 41enne Pepe, apparso un po’ in debito d’ossigeno nell’ultima partita.

Dall’altro lato, Deschamps deve fare a meno di un titolarissimo come Rabiot, squalificato. Il ct della Francia a questo punto manterrà lo stesso impianto tattico, il 4-3-3, schierando Camavinga al posto dello juventino. Mbappé, dunque, si posizionerà di nuovo a sinistra nel tridente d’attacco, completato da Griezmann e da Thuram. Seconda esclusione di fila, infine, per Dembélé, utilizzato nuovamente come arma a gara in corso.

Il pronostico

Dalla sopracitata finale dell’Europeo 2016, Portogallo e Francia si sono affrontati tre volte tra Nations League ed Euro 2020. Il bilancio è di due pareggi (0-0 e 2-2) e una vittoria di misura dei Bleus (0-1). Sulla carta è indubbiamente una sfida stellare – basta dare una veloce lettura alle due rose – ma non necessariamente assisteremo ad un match ad alto tasso di spettacolo. Le prestazioni della Francia, solidissima in difesa ma poco ispirata in attacco, suggeriscono cautela. Previsto, insomma, grande equilibrio, in particolar modo nel primo tempo. Anche in questo caso i supplementari rapprestano uno scenario credibile. Mbappé e compagni, in ogni caso, dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta nei 90 minuti. I gol complessivi saranno meno di 4.

Le probabili formazioni di Portogallo-Francia

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Camavinga; Griezmann, Thuram, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

