Fognini spara nel mucchio: mazzata a Sinner, terremoto social

Ci risiamo, Fognini ne ha combinata di nuovo una delle sue: stavolta l’ha fatta grossa, c’entra Sinner e non solo.

Prima ha asfaltato in tre set il nuovo pupillo di Vincenzo Santopadre, Luca Van Assche. Poi, seppur con qualche incertezza nel terzo parziale, ha fatto a pezzi Casper Ruud, la cui ennesima sconfitta su erba ha confermato lo scarso feeling che il norvegese ha con i verdi campi europei. Fabio Fognini dovrà affrontare ora, speriamo lo faccia ancora una volta brillantemente, un ostico esame di spagnolo.

Al di là della rete ci sarà Roberto Bautista Agut, sebbene in tanti avessero sperato che questo terzo turno potesse regalarci un secondo derby azzurro sotto il cielo londinese. Avrebbe potuto affrontare Lorenzo Sonego, ma il torinese non è riuscito a strappare all’iberico più di un set. Comunque poco importa, almeno agli occhi del tennista di Arma di Taggia, quale rivale ci sarà in campo ad attenderlo.

“Non me ne frega un c***o – ha risposto, sfrontatissimo, quando gli è stato chiesto chi preferisse fra i due – Non mi interessa. So come giocare con Sonego, so come giocare con Bautista”. “Chi ci sarà ci sarà, devo solo pensare al mio gioco perché so che dà fastidio a entrambi”. E non è la sola cosa che Fognini ha detto senza aver prima attivato i filtri all’apparato fono-articolatorio. Ha sparato un’altra sentenza che, basta fare un giro sui social per prenderne atto, ha fatto infuriare un bel po’ di tifosi.

Fognini l’ha fatta grossa: la frase su Sinner agita i tifosi

È un Fognini senza peli sulla lingua, quello che è sbarcato all’All England Club e che è carico a pallettoni per questo terzo Slam della stagione. Talmente carico da essersi lasciato scappare una considerazione che, almeno all’apparenza, non rende giustizia ai campioni che stanno portando alta, in giro per il mondo, la bandiera tricolore.

Primo fra tutti Jannik Sinner, nuovo numero 1 del mondo, ma non solo. Tocca tantissime persone, infatti, la dichiarazione che Fabio ha rilasciato ad Eurosport. In relazione al fatto che alcuni suoi colleghi dicono che la palla fa un altro rumore, quando a toccarla è Fognini, l’azzurro si è espresso così: “Deve ancora nascere… Un Fabio Fognini, in Italia, con questa mano, deve ancora nascere“.

Ha tirato in ballo l’altoatesino nominandolo, poi, quando si è parlato del rapporto con la stampa e coi giornalisti, notoriamente tormentato: “Se nascevo Sinner che ero quadrato, era tutto più bello. Ne sono anch’io consapevole durante la mia carriera che se avessi lavorato su questo aspetto, sarebbero arrivate altre cose”. Frasi che il popolo dei social non ha gradito ma che gli hanno fruttato, anzi, a dispetto delle due belle vittorie a Wimbledon, qualche critica spietata. Da parte di chi non sa, forse, che Fognini è così: cristallino, impertinente. Sicuramente sincero.