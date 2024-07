Berrettini è tornato, si salvi chi può: le tappe pre-Us Open

Berrettini, il prossimo obiettivo è far bene allo Slam a stelle e strisce: ecco quali sono i prossimi appuntamenti del tennista romano.

È stata come l’avevamo sempre sognata. Combattuta, agguerrita, densa di emozioni e colpi di scena. Una sfida epica, senza se e senza ma. Una gara indimenticabile che ci ha restituito una certezza indissolubile: di campione azzurro non ce n’è uno solo. Cosa che i fedelissimi hanno sempre saputo ma che qualcuno, preso dal gossip e dalle voci di corridoio, aveva forse rimosso.

E ci è voluto il miglior Matteo Berrettini di sempre per rinfrescare la memoria agli italiani, che troppo facilmente, ahinoi, tendono a dimenticare ciò che di buono un atleta ha fatto. Il martello è tornato e se n’è accorto, più di tutti, Jannik Sinner, reduce dal secondo turno più ostico di tutti i tempi. Un duello serrato, che ha stremato tanto loro quanto noi che li guardavamo duellare come fossero al Colosseo, piuttosto che nell’arena dell’All England Club.

Un romano in versione deluxe che forse nessuno si aspettava, considerando che negli ultimi due anni ha trascorso più tempo ai margini che non in campo, per via dei numerosi infortuni collezionati. Un campione ritrovato dal quale tutti, ora, dovranno guardarsi. Perché che sia erba o che sia cemento, probabilmente non farà alcuna differenza: il finalista di Wimbledon 2021 vuole solo tornare al vertice ed è lecito pensare, dopo questa grandissima prova, che non guarderà in faccia nessuno.

Berrettini c’è, obiettivo Us Open: i prossimi appuntamenti del romano

“Ai prossimi Slam ci sarà da divertirsi”, ha già annunciato Matteo, che per arrivare agli Us Open in forma ha scelto di fare la strada più lunga e più tortuosa. Vuole mettere nelle gambe il maggior numero possibile di match, per cui farà tappa sulla terra rossa prima di esordire sul cemento americano.

Si dirigerà prima a Gstaad, nel Canton Berna, un luogo per lui molto speciale. Lì vinse, a 22 anni, il suo primo titolo Atp, per cui porta nel cuore il campo in terra battuta al quale fanno ombra le Alpi svizzere. Archiviato il torneo che si giocherà dal 15 al 21 luglio volerà, almeno stando a quanto spifferato dalle entry list ufficiali, a Kitzbuhel, dove si giocherà dal 22 al 28 luglio.

A quel punto, dopo le Olimpiadi, avrà inizio la campagna americana. Il suo nome non compare tra quello degli iscritti all’Atp 500 di Washington, per cui è probabile che abbia deciso, in accordo con mister Roig, di andare dritto al sodo e di ripartire direttamente dal Masters 1000 di Montreal. Per avere notizie ufficiali circa le sue intenzioni e la programmazione, però, bisognerà attendere conferma da parte del diretto interessato.