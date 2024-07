Lotto, quaterna da sogno: 240mila euro così, non è uno scherzo

Lotto, incredibile ma vero: la quaterna è da sogno e ribalta il mondo di questo gioco. Ecco come è riuscito a vincere 240mila

La vincita è da record. La terza più alta dell’anno. Al primo posto – prima di entrare nel dettaglio di questo clamoroso colpo – c’è quella di Bellizzi in provincia di Caserta con 376mila euro. A seguire 250mila euro a Ozzano dell’Emilia (Bologna). Adesso questa, che ha fruttato 244mila euro.

Un colpo da sogno. E probabilmente è stato un sogno quello che ha permesso al fortunato giocatore di Porto Torres, in Sardegna e più precisamente in provincia di Cagliari, a giocare quattro numeri su una ruota. Sì, avete letto bene e facciamo fatica anche noi a crederci. Ma i soldi sono stati vinti centrando una quaterna clamorosa che ha fatto immediatamente il giro del web. Ne parlano tutti, com’è giusto che sia. Ma andiamo a vedere adesso i numeri e i dettagli di questa giocata prendendo spunto da Agimeg.it che ha svelato la notizia.

Lotto, la quaterna vincente

Allora, il fortunato giocatore in questione ci credeva così tanto che ha deciso di giocare la quaterna in due modi. Prima sulla ruota di Genova, dove è effettivamente uscita, e poi anche su tutte le ruote. Ma il suo sogno più grande si è materializzato, perché i numeri 7-15-19-32 sono proprio usciti sulla ruota ligure.

E ovviamente il colpo ha permesso anche di vincere con la seconda schedina, quella della conferma. Ma quanti soldi ha investito per cambiare decisamente il suo futuro e quello della sua famiglia. Una cifra irrisoria: 3 euro per quella su quella principale, 3 euro sulla schedina su tutte le ruote che ha permesso di aggiungere alla somma principale altri 24mila euro. Non sappiamo e non abbiamo idea di come siano stati tirati fuori questi numeri, e non sappiamo se è una giocata che va avanti da molto tempo. Non sembra però questo caso, visto che il fatto che sia stata giocata anche su tutte le ruote indica quasi sicuramente qualcosa che è successa nelle ore o nei giorni precedenti. Com’è e come non è, auguri a lui.