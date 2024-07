È ufficiale, rescissione improvvisa in casa Inter: c’entra la Juve!

Inter, è durata 4 anni ma adesso è finita: rescissione inaspettata, l’ex Juve ha deciso di concludere questa esperienza.

La notizia è circolata con una tale rapidità che tutti, dopo pochi minuti dall’annuncio ufficiale, erano già a conoscenza della rescissione. Un addio che per fortuna non sarà accompagnato da polemiche e liti, essendo arrivato, anzi, per effetto di un accordo raggiunto in modo civile ed indolore. FC Internazionale Milano e Rita Guarino, allenatrice della squadra femminile, hanno deciso insieme di risolvere consensualmente il contratto che le legava l’una all’altra.

E il fatto che siano rimasti in buoni rapporti è testimoniato, nel caso ci fosse bisogno di altre “prove”, dal fatto che il club ha speso delle parole bellissime per il tecnico che ha allenato per 4 anni il comparto femminile dell’Inter. In una nota diffusa a mezzo stampa e attraverso i social, i vertici hanno inteso ringraziarla, infatti, “per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro”, oltre ad augurarle “il meglio per il prosieguo del suo percorso professionale”.

La Guarino era arrivata a Milano nel 2020 e aveva portato con sé un bagaglio di esperienza grande così. Si era fatta le ossa, per così dire, alla Juventus Women. Sotto la sua guida, la squadra aveva vinto non solo 4 scudetti consecutivi, ma anche una Coppa Italia e, dulcis in fundo, due Supercoppe italiane.

Nella valigia che aveva portato con sé c’era tutta la sua passione per il calcio, ma anche la competenza e l’esperienza che sin da subito ha voluto trasferire alle sue atlete. Con lei in panchina, l’Inter Women è cresciuta sotto tutti i punti di vista, arrivando a ritagliarsi un ruolo di primissimo piano nel panorama del calcio femminile italiano.

Con la risoluzione consensuale del contratto cui le parti sono addivenute, quindi, finisce ufficialmente un’era per l’FC Internazionale Milano. Il club, naturalmente, è già alla guida di un nuovo profilo che possa prendere il suo posto e raccogliere la preziosissima eredità di cui la Guarino ha fatto dono alle ragazze nerazzurre.

Un’eredità che definiamo preziosissima perché il suo contributo è stato determinante sotto vari aspetti. Convinta della necessità di trovare un equilibrio tra attacco e difesa, Guarino non ha mai trascurato l’uno a dispetto dell’altro, anzi. Ha insegnato l’importanza di giocare un calcio dinamico e veloce, basato tanto sul gioco offensivo quanto sull’assetto difensivo. Una visione innovativa, insomma, che renderà molto difficile individuare un tecnico che, come lei, possa allargare gli orizzonti delle giocatrici.